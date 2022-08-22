政府揀2000名初中劏房學生每人派一萬　學社交禮儀、坐飛機

政府今日（22日）公布，將推出「共創明teen」計劃，以推動弱勢社群學生擺脫跨代貧窮。政務司司長陳國基表示，計劃首階段會揀選2000名中一至中三、居於劏房的弱勢社群學生，向他們分兩階段發放一萬元，並安排「友師」教導他們如何規劃人生、理財等，並會參觀公營機構、西九文化區、甚至嘗試坐飛機等。



針對劏房戶初中生

政務司司長陳國基表示，將推出「共創明teen」計劃，促進官商民合作。對象主要針對弱勢社群家庭的中一至中三初中生，特別是劏房戶，名額有2,000個。

他指，計劃為期一年，每名學員會獲配對一名義務「友師」，以推動學員開闊眼界、加強自信、為未來定下目標等。

每個學生派一萬分兩階段發放 「友師」指導學使錢

計劃設財政支援，每位學員將獲派發10,000元，並分兩次發放。參加計劃後，「友師」會指導他們如何使用首批的5,000元。完成一年計劃後，會再派發餘下的5,000元獎學金，學員可自行決定如何使用，「友師」會再教導他們是否使用正確。

陳國基指，首批發放的5000元，是「友師」及學員一起決定如何使用，不會限制用途，而如果學員孝順、顧家，覺得將5,000元交予父母，「我哋贊成」。他又指，義務導師不收費，若學生試學樂器，且學得好，「相信一定可以繼續，唔會無以為繼。」

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由商界提名「友師」 政治考慮不在考慮範圍之內

招募「友師」要有特定條件，包括要21歲以上，較年輕者優先；在職並可安排「工作影子」活動；有豐富人生經驗、願意與青年溝通，有樂觀性格等。

陳國基表示，會邀請商界、專業團體提名「友師」，例如倘學員想做醫生，便會配對醫生成為他的「友師」。被問及有民主背景的人士能否成為「友師」，陳強調：「政治考慮完全不在考慮範圍之內」，又指計劃並非希望灌輸任何政治意識，而是希望擴闊學員視野、增加經驗。

參加活動學習社交禮儀 帶學員坐飛機

陳國基說，部份活動必須參加，包括人生規劃等，屆時會由專業導師教導學員訂立人生規劃。此外，計劃將設多元活動，學員可與「星級導師」交流，例如精英運動員、音樂家等。他解釋，課程將設選修基礎訓練，學員可因應個人需要申請，包括提升中英語文能力、藝術班、社交禮儀班、體育或樂器班等。

陳坦言，有學員因家庭關係，平時甚少跨區，故希望透過活動擴闊他們視野。計劃會設將設多元團體活動，包括到訪不同行業的私營機構，例如參觀科學園、數碼港等。此外，活動將安排參觀公營機構、政府部門、紀律部門，包括體育學院、西九文化區、港鐵或機場設施、天文台或民航處總部。

另外，活動將設特色體驗活動。陳說，考慮到有基層學生或未曾乘坐飛機，故會與航空公司合作，安排親身體驗坐飛機。而學員與「友師」雙方可透過會面、電話、社交媒體聯繫。

陳國基指，計劃會成立校友會，完結一年計劃後，希望繼續維持關係，「友師」會與學員保持一定程度的聯繫，他希望畢業生長大後，可再做「友師」幫助他人。

9月上旬招募學員

陳指，計劃與社褔界及中學合作，9月上旬會通過地區聯絡及中學招募學員，及後會實施師友配對，預料10月舉辦迎新活動。

此外，倘收到申請參加計劃的學員數目多於2,000個，會優先處理中三學生。計劃推出一年後，會檢討政策及是否可容納更多學員。