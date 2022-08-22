直播｜政府揀2000名初中劏房學生每人派一萬　學社交禮儀、坐飛機

政府今日（22日）舉行記者會，簡介「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」即將推出的計劃細節，政務司司長陳國基、勞工及福利局局長孫玉菡、社會福利署署長李佩詩都會出席交細節，並邀請港隊乒乓選手杜凱琹、李皓晴、蘇慧音、香港男花劍手張家朗、香港大學教育學院副院長盧婉怡、香港口琴協會創會會長何百昌出席。《香港01》將會現場直播。



政務司司長陳國基表示，將會推出「共創明teen」計劃，促進官商民合作幫助基層的中一至中三的初中生，主要居於劏房，名額會有2000個。他指，計劃為期一年，推動學員開闊眼界，為自己定下目標等。

他指，計劃於9月將招慕學員，料10月舉辦迎新活動。

陳國基指，計劃會有三大元素，其中一個是「個人發展計劃」，將設有「友師」配對，每個學員會配對一個「友師」，後者會為參加計劃學生訂立「行動計劃」，並指導他們善用財政資源，以達成人生目的。

每個學生派一萬分兩階段發放 「友師」指導學使錢

計劃會有財政支援，每個學生將獲政府派發10000元，並分兩次發放，「友師」會指導他們如何使用首批的5000元。完成一年計劃後，會再派發5000元獎學金，他們可自行決定如何使用，「友師」會再教導他們是否使用正確。

陳國基指，首批發放的5000元，是「友師」及學員一起決定如何使用，不會限制用途，而如果學員孝順顧家，覺得將5000元交予父母，「我哋好贊成」、「導師不收費，相信學生想試學樂器，而且覺得好，一定可以繼續，唔會無以為繼。」

招募「友師」要有特定條件，包括要21歲以上，較年輕者優先；他們屬於在職人士，可安排「工作影子」活動；並願意與青年溝通，有樂觀性格等；「友師」亦要願意參與為期1年計劃，由於部份「友師」是運動員，相信運動員生涯中遇過挫折，可為學員帶來正向思維。

今次計劃會邀請商界參與，例如可提名有人生經驗「友師」、可協辦啟發性的團體活動、提供「工作影子」機會，包括可參觀上班情況、又或直接出錢贊助計劃。全年計劃會分為5範疇，第一個是迎新活動、會有基礎訓練等，最後有畢業典禮。

計劃會有「星級導師」參加，包括與精英運動員交流，又或提供英語培訓和音樂訓練等。迎新活動會安排學院、友師、家長一同參與，以了解計劃目的以及互相認識，並會安排學員及家長做計劃前的評估，以初步了解學員，並方便配對友師。

部份活動必須參加，包括人生規劃，由導師教學員訂立人生規劃，學習如何提升個人能力，包括了解個人長處、提高溝通技巧等；培養理財經驗及技巧。此外，計劃會為「友師」提供課程，教導他們認識青少年；家長則會提供講座，學習親子溝通技巧。

參加活動學習社交禮儀 帶學員嘗試坐飛機

部份課堂會列為必須參加的基礎活動，例如藝術班、社交禮儀班等。而「友師」亦會與學員交流，指導他們及分享人生經驗。陳國基坦言，有學員平時甚少跨區，希望透過活動擴闊他們視野，例如參觀科學園、數碼港、公營機構例如體育學院、西九文化區、港鐵、機場設施等，甚至是親身體驗坐飛機。而學員與「友師」雙方可透過會面、電話、社交媒體聯繫。

陳國基指，計劃會成立校友會，完結一年計劃後，希望繼續維持關係，「友師」會與學員保持一定程度的聯繫，他希望畢業生長大後，可再做「友師」幫助他人。