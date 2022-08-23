疫情・最新｜協助香港學生入境內地開學　蔡若蓮下午公布便利措施

本港疫情持續反彈，昨日（22日）新增6,380宗本地確診，多5人死亡、297確診病人留醫，連同237宗輸入個案，總共增加6,617宗，再創反彈後單日新高，連續五日增逾6,000宗。院舍爆發規模擴大，由此前每周20多宗，增至最新的58宗，衞生防護中心表明感到憂慮，呼籲有徵狀院舍員工切勿上班。

至昨有2,100名病人在醫院管理局醫院留院接受治療，當中部份需要呼吸機及氧氣，已對醫院構成壓力，其中135人屬11歲以下兒童，局方昨晚啟用亞博館醫療中心，提供200張病床。局方指若確診人數再繼續上升，則須第三階段病床調動計劃，屆時將有更多非緊急服務受影響。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

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【12:05】9月開學在即，不少在內地升學的香港學生因無法預約「健康驛站」或未來購買機票等原因，擔憂無法順利開學。



港航企業事務及發展總監莊偉祺表示，目前飛往內地航班受內地城市的航班配額限制，如來往香港至上海浦東的航班，每3星期只能有一間航空公司飛一趟，故需求較大，機位亦比較「爆」，亦理解學生搶票困難。



港航指出，因應香港學生需返內地升學，對機位需求大增，將在8月30日開始，恢復每周一班來往香港及重慶的航線。

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【12:00】教育局局長蔡若蓮今日下午三時舉行記者會，公布協助本港學生入境內地以入讀高等院校的便利措施。教育局副秘書長李忠善亦會出席。

【11:58】疫情亦令啟德體育園招聘本地工人困難，園方因而提出輸入外勞申請。勞工處最新回覆《香港01》稱，已批出啟德體育園的輸入外勞申請，涉及約300名勞工，較最初申請逾400名少約百人。據悉，因勞工界反對申請，當局遂刪減或下調部份工種的外勞名額，約100名工人將在本地招聘。

▼啟德體育園▼



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【11:55】即將踏入9月開學季節，不少赴內地升學的港生，因未能抽中內地「健康驛站」，或因交通問題等原因返回內地遇困難，憂開學受阻。工聯會立法會議員梁子穎表示，該會與內地港生組織星學匯合作，共接獲350宗求助個案，部份學生8月初至今，仍未抽中驛站名額；部份港生情況亦較緊急，或需出席入學試，一旦缺席可能要休學。

梁續稱，工聯會與港珠澳大橋穿梭巴士（即金巴）商討後，昨日及今日（22日及23日）已特別為抽中驛站名額的香港學生，預留40個名額，以便乘坐金巴經港珠澳大橋前往內地。

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▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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【11:50】本港疫情急升溫，單日確診隨時破七千宗，過去一星期(8月14日-8月20日)累計染疫人數更突破五萬，達到55,307人，惹人關注的嬰幼兒染疫情況亦惡化，其中3歲以下一周有近千人感染，升幅最高的兩個年齡群組分別是3至11歲及80歲以上，前者確診人數增近兩倍，80歲以上更飆升2.33倍達3,709人。今年自6月至上周末，全港已新增近25萬人染疫。

▼8月16日 馬鞍山福安花園第一座圍封強檢▼



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【11:32】食環署表示，新規定的14日適應期今日（23日）已屆滿，將會開始嚴厲執法，餐飲處所負責人一旦違法，讓紅黃碼人士進入食肆，最高可罰50000元並監禁6個月。

▼8月8日 政府公布「3+4」隔離酒店檢疫安排▼



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【10:50】港大感染及傳染病中心總監何栢良今早在電台節目表示，隨本港流行病毒株由BA.2轉為BA.5，確診人數增加，重症及入院個案增加屬預料之內。他指現時最大問題是「有針冇人打、有藥冇人食」，長者疫苗接種率不足、新冠口服藥派藥較少的情況令住院人數飆升，認為醫管局上游減重症工夫不足。對於院舍爆發，他認為院舍檢測速度追不上疫情發展，建議可簡單培訓駐院護理員及註冊護士，進行每日核酸採樣。

【09:16】警方發言人表示，警務處處長蕭澤頤對病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。警方指，蕭澤頤最近一次上班日期為八月二十二日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。警務處會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【08:30】上水祥龍圍邨景祥樓解封，圍封期間約1580人接受檢測，當中共發現13宗陽性檢測個案和四宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼8月21日 家長及學生趕開學前趕買教科書▼



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【04:10】政府全力提升嬰幼兒接種新冠疫苗，政府僱員由本周一（22日）起陪同3歲以下的子女或受其監護的幼童接種新冦病毒疫苗，可享有最多半天「幼童陪針假」，教育局同日向所有學校發出通告，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員，由今日（23日）起同樣可享「幼童陪針假」，並具追溯力，在此日之前獲批准放取無薪假期陪年幼子女打針的教職員可補回假期，有效期至今年12月31日。

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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▼8月21日 香港相機及影像博覽周日大批攝影迷入場▼



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▼8月16日起強制檢測公告▼

