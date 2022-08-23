疫情・最新｜警務處處長蕭澤頤快測陽性　昨有上班　正按指引隔離

撰文：陳淑霞 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 黃金棋 孔繁栩 黃煦緻 江麗盈 馬煒傑 何瑞芬 劉夢婷
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本港疫情持續反彈，昨日（22日）新增6,380宗本地確診，多5人死亡、297確診病人留醫，連同237宗輸入個案，總共增加6,617宗，再創反彈後單日新高，連續五日增逾6,000宗。院舍爆發規模擴大，由此前每周20多宗，增至最新的58宗，衞生防護中心表明感到憂慮，呼籲有徵狀院舍員工切勿上班。
至昨有2,100名病人在醫院管理局醫院留院接受治療，當中部份需要呼吸機及氧氣，已對醫院構成壓力，其中135人屬11歲以下兒童，局方昨晚啟用亞博館醫療中心，提供200張病床。局方指若確診人數再繼續上升，則須第三階段病床調動計劃，屆時將有更多非緊急服務受影響。

昨日疫情總覽：

疫情・8.22｜增6617人確診再創反彈後新高　2100人留院逼爆醫院
港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

▼8月22日　海洋公園公布推出「探索港島南」海上導賞觀光項目▼

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▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼

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一哥染疫｜警務處處長蕭澤頤快測陽性　周一有上班　正按指引隔離

【09:16】警方發言人表示，警務處處長蕭澤頤對病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。警方指，蕭澤頤最近一次上班日期為八月二十二日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。警務處會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【08:30】上水祥龍圍邨景祥樓解封，圍封期間約1580人接受檢測，當中共發現13宗陽性檢測個案和四宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼8月21日　家長及學生趕開學前趕買教科書▼

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幼童陪針假｜教育局通告指適用資助學校教職員　今起生效具追溯力

【04:10】政府全力提升嬰幼兒接種新冠疫苗，政府僱員由本周一（22日）起陪同3歲以下的子女或受其監護的幼童接種新冦病毒疫苗，可享有最多半天「幼童陪針假」，教育局同日向所有學校發出通告，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員，由今日（23日）起同樣可享「幼童陪針假」，並具追溯力，在此日之前獲批准放取無薪假期陪年幼子女打針的教職員可補回假期，有效期至今年12月31日。

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼

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▼8月21日　香港相機及影像博覽周日大批攝影迷入場▼

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疫情｜新增6617宗　聖保祿幼稚園3學生染疫　疫情升勢或因BA.5疫情｜留院病人增至2100人　小童佔7%　醫管局擬減非緊急服務衞生署正調查逾600宗違反隔離檢疫個案　逾140宗涉佩戴電子手環何栢良指有條件部署檢疫「0+7」　前提推動第四階段疫苗通行證

▼8月16日起強制檢測公告▼

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強制檢測｜增63幢沙田區最多　擎天半島、黃埔花園及新都城等上榜確診大廈｜增3280幢　至少10屋苑全中招　涉煥然懿居、海濱南岸等荃灣爵悅庭、南山邨、嘉湖山莊四屋苑等污水陽性　24萬人要快測
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