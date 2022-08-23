疫情・最新｜警務處處長蕭澤頤快測陽性　昨有上班　正按指引隔離

本港疫情持續反彈，昨日（22日）新增6,380宗本地確診，多5人死亡、297確診病人留醫，連同237宗輸入個案，總共增加6,617宗，再創反彈後單日新高，連續五日增逾6,000宗。院舍爆發規模擴大，由此前每周20多宗，增至最新的58宗，衞生防護中心表明感到憂慮，呼籲有徵狀院舍員工切勿上班。

至昨有2,100名病人在醫院管理局醫院留院接受治療，當中部份需要呼吸機及氧氣，已對醫院構成壓力，其中135人屬11歲以下兒童，局方昨晚啟用亞博館醫療中心，提供200張病床。局方指若確診人數再繼續上升，則須第三階段病床調動計劃，屆時將有更多非緊急服務受影響。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.3886，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

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▼直擊擁維港海景的啟德方艙醫院▼



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【09:16】警方發言人表示，警務處處長蕭澤頤對病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。警方指，蕭澤頤最近一次上班日期為八月二十二日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。警務處會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【08:30】上水祥龍圍邨景祥樓解封，圍封期間約1580人接受檢測，當中共發現13宗陽性檢測個案和四宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼8月21日 家長及學生趕開學前趕買教科書▼



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【04:10】政府全力提升嬰幼兒接種新冠疫苗，政府僱員由本周一（22日）起陪同3歲以下的子女或受其監護的幼童接種新冦病毒疫苗，可享有最多半天「幼童陪針假」，教育局同日向所有學校發出通告，所有資助學校以薪金津貼支薪的現職教職員，由今日（23日）起同樣可享「幼童陪針假」，並具追溯力，在此日之前獲批准放取無薪假期陪年幼子女打針的教職員可補回假期，有效期至今年12月31日。

▼8月15日，楊何蓓茵到訪兒童醫院視察兒童接種情況▼



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▼8月16日起強制檢測公告▼

