啟德體育園外勞申請拉鋸半年　勞工處僅准入300人　餘數本地招聘

粵港澳三地承辦2025年全國運動會，香港正在興建的啟德體育園屬全運會重要場館之一，原定2023年下半年峻工，惟部份工程受疫情影響，主場館及室內體育館落成日期延遲。



疫情亦令啟德體育園招聘本地工人困難，園方因而提出輸入外勞申請。勞工處最新回覆《香港01》稱，已批出啟德體育園的輸入外勞申請，涉及約300名勞工，較最初申請逾400名少約百人。據悉，因勞工界反對申請，當局遂刪減或下調部份工種的外勞名額，約100名工人將在本地招聘。



▼啟德體育園▼



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最終輸入人數僅申請約7成 涉空調製冷、消防電氣及機械

據勞工處及啟德體育園工程團隊回覆，啟德體育園的工程已獲批准輸入300名外勞，涉及不同的機電專門工種，包括空調製冷設備技工（送風系統）、空調製冷設備技工（水系統）、消防電氣裝配工及消防機械裝配工。

減約百名外勞名額 回應勞工界反對聲音

啟德體育園獲批的外勞人數較最初申請的逾400名減少約百人，據悉與勞工界反對有關，當局終刪去原擬輸入的水喉工名額，而消防電氣、機械及空調工人的名額均有下調，令最後批出的名額減至300名勞工，餘下約100名工人將在本地招聘。有勞工界人士稱，當局雖有回應反對聲音，但情況仍然不理想。

啟德體育園主場館上蓋的第一段大型預製構件。（政府新聞網圖片）

7月曾辦四場招聘會 僅19人面試

就啟德體育園的本地招聘，勞工處在回覆中指，在7月曾就啟德體育園工程舉辦4場專題招聘會，共19名求職人士參與面試，正核實招聘結果。

啟德體育園：繼續本地招聘 本地工人優先

啟德體育園工程團隊也提到，7月再次透過勞工處於建造業招聘中心舉行四場招聘會，但由於審視和篩選過程需時，暫未能提供招聘會的獲聘人數數字。該團隊強調，會繼續於本地進行招聘，並以聘用本地工人為優先考慮。

去年11月已申請輸入外勞 至獲批拉鋸逾半年

去年11月，已有消息指啟德體育園有意向勞工處申請輸入500至600名外勞，涉及消防、水喉、機電、冷氣等工種。當時勞工處曾回應確認，啟德體育園工程承建商已提交輸入外勞申請，涉及與機電相關的工種，但勞工人數有待確定。至今年6月，再有消息指啟德體育園向勞工處申請輸入逾400名外勞，直至今日確定獲批輸入300名外勞。

啟德體育園造價319億元，預計於2023年峻工。（資料圖片／政府新聞網圖片）

當局曾稱工程延誤因疫情 不涉違約賠償

造價達319億元的啟德體育園屬全運會重要場館之一，原定在2023年下半年峻工，惟部分工程受疫情影響，只有公眾運動場能如期於明年底落成，主場館及室內體育館分別預計要到2024年下半年底及年中才能啟用。

啟德體育園於2019年動土時，政府曾表示若有工程有延誤，承建商每天須繳付430萬元違約賠償金。但當局曾表示，建造工程是受疫情引伸的連鎖效應延誤，屬合約雙方皆未能預見的情況，並非承建商本身責任，因此不涉及違約賠償事宜。