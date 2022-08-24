馬鞍風球｜居安抗疫熱線8號波後暫停　民政署籲隔離人士盡快求助

強烈熱帶風暴「馬鞍」襲港，預料風勢會將會增強，天文台預告，考慮於今日（24日）傍晚6時至9時改發8號風球。民政事務總署表示，若天文台改掛8號烈風或暴風信號，「居安抗疫」熱線，以及居家支援物資派遞服務均會暫停，呼籲有需要支援的居家隔離或檢疫人士在3號風球生效期間，盡快致電熱線求助。



民政事務總署宣布，若天文台改掛8號烈風或暴風信號，「居安抗疫」熱線，以及居家支援物資派遞服務均會暫停。（資料圖片/林鄭月娥Facebook）

民政事務總署表示，「居安抗疫」熱線服務（183 3019）仍維持正常，暫定會如期運作至晚上11時，而居家支援物資派遞服務亦會在3號風球生效期間維持正常，呼籲正接受居家隔離或檢疫的確診人士或其密切接觸者，如有緊急基本日常用品和食物需要，但未能自行安排有關物資（例如家中缺糧的長期病患者、身體殘疾人士或獨居老人、有小童的家庭等），請在3號風球生效期間，盡快致電「居安抗疫」熱線。

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該署稱，若天文台改發8號烈風或暴風信號，「居安抗疫」熱線服務及居家支援物資派遞服務將會暫停。來電人士可選擇在「居安抗疫」熱線作電話留言或致電民政事務總署緊急事故協調中心（2572 8427）向當值人員留下信息，以便「居安抗疫」熱線於恢復運作後盡快跟進處理。

另外，若8號風球晚上8時或之前取消，熱線將於當日盡快恢復服務；否則，熱線將於翌晨7時或8號信號取消後約兩小時恢復運作（以兩者較遲者為準）。

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