浸大研發多功能化合物治療阿茲海默症　期望未來可開發為普及藥物

阿茲海默症為全球第三大致死的主要病因，阿茲海默症更是認知障礙症的其中一個成因，目前全球有5500多萬人患有認知障礙症，預計2050年全球認知障礙患者將增加兩倍或以上，惟目前無任何藥物可以治療此病。香港浸會大學研究人員領導的一項研究顯示，一種名為F-SLOH的多功能有機化合物，具備治癒早期阿茲海默症的潛力，團隊期望未來能與藥廠、大學合作研發成藥物，用於治療認知障礙症患者。



阿茲海默症的病理特徵是大腦神經細胞中的Aβ的異常聚積、tau蛋白過度磷酸化及出現神經炎症。研究團隊向一組轉基因阿茲海默症小鼠注射多功能花青素探針F-SLOH，發現接受F-SLOH 治療的小鼠的病理特徵得到改善，海馬體與大腦中的Aβ寡聚體和Aβ斑塊沉積物，比沒有接受F-SLOH 治療的小鼠顯著減少。研究人員更發現F-SLOH 亦能降低tau 蛋白的磷酸化水平。

為了測試F-SLOH 對改善阿茲海默症小鼠的記憶力的效用，團體進行了「水迷宮」實驗。小鼠被訓練在水迷宮中游泳，游至第一個浮台並記着其位置，其後把浮台移除，研究人員觀察小鼠能否回憶並又會接近浮台原來的位置。團隊發現，與對照組相比，接受F-SLOH治療的小鼠，在浮台原來位置游弋的時間較長，較能記着浮台的位置，表示其記憶力得到改善。

浸大理學院化學系教授黃文成表示，相關技術已申請專利。中醫藥院副院長、教學科研部教授李敏指出，雖然距離研發成藥物還有一段很長的距離，但期望能與藥廠、大學合作，研發成藥物，治療阿茲海默症患者。