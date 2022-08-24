MIRROR演唱會｜小組：鋼索受力比一般少兩成　表面金屬疲勞

人氣男團MIRROR的紅館演唱會嚴重事故發生至今已近一個月，由康文署牽頭組成的跨部門專責小組約兩周前開會，確認大型屏幕墜下是由於鋼索金屬疲勞斷裂所致，估計屏幕懸掛系統的裝置和裝工，均可能是事故成因。

工作小組今日（24日）第4度開會，身兼小組主席的康文署助理署長李子俊，聯同工程師學會代表司徒家成和專家顧問林超雄將於會後見傳媒。

林超雄表示，經電子顯微鏡放大5000倍，斷裂表面確認有金屬疲勞條紋，鋼索是5毫米直徑，經實驗證明，可承受的力比一般市面結構少20%。他又指，發現鋼索本身有受傷情況，至於原因為何亦待調查，而且護繩器原應固定鋼索免走位，但壓住鋼索，出現磨損，加速金屬疲勞，而且涉事LED重量超出鋼索所承受力度。



▼8月24日，MIRROR演唱會意外跨門會專責小組召開第四次會議▼



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▼MIRROR演場會第四場發生嚴重事故▼



工作小組對上一次會議在本月12日舉行，當時實驗室檢驗結果證實鋼索斷裂是由金屬疲勞引致，但仍需進一步調查其成因，估計屏幕懸掛系統的裝置和裝工均可能是引致涉事LED屏幕下墜嚴重事故的原因，工作小組會循有關方向調查。

另外，康文署同時宣布，會如期將表現場地交給歌手林家謙，讓對方趕及在上周五（19日）為其首場紅館演唱會揭開序幕，演唱會休場兩日後，今晚（24日）將繼續餘下4場演出，不過，主辦單位今日公布，由於天氣關係，今晚的演唱會將改期。康文署當時稱，林家謙演唱會「SUMMER BLUES」的演唱會須遵守三項短期措施：

1. 重新檢視其舞台設計和由租用人加設的機械裝置，確保其安全性以保障所有工作人員、表演者及在場人士

2. 暫停使用懸吊於高空用作擺動或旋轉或乘載人員的機械裝置

3. 每日必須由康文署同意的合資格人士檢查以上第1項的機械裝置以確保其安全性，保障表演者、工作人員及在場觀眾安全。

