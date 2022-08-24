馬鞍風球｜杏花邨海傍浪花拍岸高如燈柱　市民追風逐浪擠岸邊

強烈熱帶風暴「馬鞍」來襲，天文台料馬鞍持續增強及接近香港，並於晚上7時25分改發八號東北烈風或暴風信號。今晚（24日）低窪及當風地點杏花邨，風勢猛烈、大風到人亦站不穩。海面亦有湧浪及白頭浪，海浪拍岸時浪花更高過岸邊的燈柱。



不過仍有多名市民無懼風雨，到海傍「追風」，甚至有市民跨出欄杆外拍照，有警員到場勸喻市民遠離岸邊。有杏花邨居民認為，馬鞍風力較今年7月的颱風「暹芭」強，並計劃明早（25日）繼續追風：「希望可以感受到好似山竹一樣嘅風力。」



另外，康樂及文化事務署晚上亦呼籲市民切勿前往其轄下刊憲泳灘，以免發生危險；而發展局則提醒市民如發現電線損毀，請謹記切勿觸摸，並應盡快向電力公司報告。



▼8月24日，杏花邨入夜後風勢增強▼



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天文台表示，隨著馬鞍逐漸靠近廣東沿岸，香港風力有所增強，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測路徑，馬鞍明早（25日）最接近香港，在本港西南偏南約200公里範圍內掠過，對本港構成相當威脅，料八號風球會至少維持至明早6時。

《香港01》記者今午起到杏花邨海傍視察，該處風勢猛烈，偶爾激起浪花拍岸如燈柱高。而海濱長廊上亦有不少市民追風，當中亦包括多名小童，離岸邊較遠的位置更站滿人。10歲的練小朋友和父母一起到杏花邨海傍，他笑言今年7月暹芭襲港亦有追風：「今次明顯大風好多，未感受過咁大風。」對於明日或可停課，練小朋友指會留中家中睡覺休息。

▼8月24日，天文台改發8號風球▼



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杏花邨居民廖小姐表示，今次馬鞍風力明顯較強：「三號風球個陣風勢已經好強，有海浪湧上岸邊。」她指家人已做好防風準備，由於十分喜歡觀賞大自然，因此天文台掛八號風球後亦到海傍「追風」。她又估計：「無咁快落波，聽朝會繼續追風，希望可以感受到好似山竹一樣嘅風力。」

渠務署亦公布，署長彭雅妮今日視察較高風險的沿岸低窪或當風地區，巡視的措施包括安裝可拆卸式擋水板、設置水泵、放置沙包等。此外，渠務署亦已在鯉魚門設置臨時行人樓梯及通道平台，減少居民因海水淹上路面影響出入。渠務署又指，設有「緊急事故控制中心」，當八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，派遣應變小隊專責處理水浸報告，以及緊急清理淤塞的渠道及河道。

▼8月24日中午 「馬鞍」逼近天文台發出三號風球▼

