疫情・直播｜增8282宗本地確診創近期新高　輸入297宗　多9人死亡

本港今日（25日）新增8282宗本地確診，創近期新高，輸入個案297宗。累計2234名確診病人留醫，包括331宗新入院個案，累計40人危殆宗，嚴重30人，多9人死亡，死者年齡70至108歲。



本港疫情大反彈，單日確診破七千宗，昨（24日）新增7884宗確診，本地個案激增至7677宗，累計2183名確診病人留醫，另再多14人死亡。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，以目前升勢而言，單日逾萬宗非不可能，強調政府雖不希望但不排除收緊社交距離措施，另一邊廂，隨疫情增溫，政府收緊條件，致多項體育賽事煞停，包括原訂星期日舉行的「香港十公里錦標賽2022」。



此外，港府明日（25日）起放寬措施，允許海外地區或台灣抵法人士，持「黃碼」可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的「本地個案的即時有效繁殖率」近日急升至1.4389，代表一名患者傳給1.4人。（港大醫學院圖片)

【16:40】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港今日（25日）新增8282宗本地確診，創近期新高，輸入個案297宗。

【16:39】今日新增9名死者中，包括一名108歲女性，已打2針，是一名安老院長者，之後由亞博轉去屯門醫院，因為8月17日發燒，檢測陽性，入院後血氧再跌，X光檢測有肺花，8月24日上午死亡

【16:30】醫院管理局總行政經理李立業表示，本港今日（25日）累計2234名確診病人留醫，包括331宗新入院個案，累計40人危殆宗，嚴重30人，多9人死亡，死者年齡70至108歲。

【15:06】曾是亞洲最繁忙機場的香港國際機場，根據顧問公司「Sobie Aviation」最新數據顯示遭踢出十大，被新加坡取而代之。對外防輸入，對內，政府昨天（24日）透露因應疫情反彈，不排除再收緊社交距離措施，而維港渡海泳亦因為政府設限500人、而面臨取消。



立法會議員江玉歡在社交專頁撰文，對政府收緊防疫表示無奈，慨嘆世界皆走向復常，而香港卻寸步難行。她估計香港每三個人已有一人曾經染疫，比例與新加坡相若，但新加坡卻選擇進一步放寬入境限制和佩帶口罩規定，甚至著手改善機場，進一步增加旅客量，反問香港走向復常「欠缺的是數據、理由，抑或是勇氣呢？」

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【14:24】政府發言人今日（25日）宣布，由於通往北角渣華道體育館社區疫苗接種中心的升降機大堂天花需要進行緊急維修，為安全起見，該疫苗接種中心的服務已經暫停，直至另行通知。受影響人士將於稍後接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。

【10:05】政府宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已取消，所有社區疫苗接種中心及公立醫院新冠疫苗接種站的接種服務將延至下午12時30開始。

因社區疫苗接種中心延遲開放而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第一或第二劑疫苗，他們亦可於今日接種中心的餘下開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。至於已預約今日接種中心開放後餘下開放時段的人士，請按照原來預約時間到接種中心接受疫苗接種。

原定今日進行的「疫苗到戶接種服務」已經取消，相關醫療機構將通知受影響市民新的接種安排。

​【09:37】衞生署宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號已經取消，署方轄下供送交2019冠狀病毒病病毒測試樣本的九間胸肺科、皮膚科及社會衞生科診所收集點將會在兩個小時內恢復正常服務 。

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▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



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▼8月21日起強制檢測公告▼



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