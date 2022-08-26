疫情・最新｜政務司副司長卓永興快測陽性正隔離 昨日最後上班
撰文：林穎嫺 歐陽德浩 黃金棋 黃煦緻 江麗盈 何瑞芬 劉夢婷
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本港新冠肺炎疫情升溫，昨日（25日）新增8282宗本地確診，再創近期新高，輸入個案297宗。累計2234名確診病人留醫，包括331宗新入院個案，另外多九人死亡，死者年齡70至108歲。
港府昨日（25日）起放寬措施，允許海外地區或台灣抵法人士，持「黃碼」可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。
昨日疫情總覽：
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【10:56】政務司副司長卓永興今日（26日）快測呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他昨日仍有上班，在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近亦沒有外遊紀錄。
【10:43】香港疫情近日重刷新高，私家醫院有騰出病床接收公院病人，但醫務衞生局局長盧寵茂日前指整體私院病床使用量未如預期。醫管局行政總裁高拔陞今（26日）表示，公院轉介100多名病人，真正成功到私院只有20至30多名，承認情況可再理想一些，並指私院考慮接收所須時間較長，病人惡化及家屬不願意情況僅佔一成。
香港私家醫院聯會主席何兆煒則稱，公院轉私人病人成功率有約四成，但透露有私院稱失敗個案中有45%是公院取消無來，僅10%是私院覺得不適合接收，認為每間醫院需設總負責人，了解轉院病人情況，減少失敗個案。
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