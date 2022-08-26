疫情・最新｜政務司副司長卓永興、商經局局長丘應樺染疫

本港新冠肺炎疫情升溫，昨日（25日）新增8282宗本地確診，再創近期新高，輸入個案297宗。累計2234名確診病人留醫，包括331宗新入院個案，另外多九人死亡，死者年齡70至108歲。

港府昨日（25日）起放寬措施，允許海外地區或台灣抵法人士，持「黃碼」可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。



昨日疫情總覽：



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【11:59】本港昨日（25日）確診數字飆至8,000宗以上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前稱不排除收緊社交距離措施。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（26日）在電台節目表示，業界已接獲不少中秋訂單，指業界中秋節一般單日可做到4.2億元總營業額，平日只有2億元左右，強調中秋節對飲食業很重要，不希望政府現階段用業界「開刀」去收緊社交距離措施。

全港增設16間私家新冠疫苗接種點，9月投入服務。（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）

【11:45】商務及經濟發展局今日（26日）表示，商務及經濟發展局局長丘應樺初步確診，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。丘應樺最近一次上班日期昨天，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

商務及經濟發展局副局長陳百里博士和商務及經濟發展局局長政治助理李世華，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行家居檢疫。他們每日均有進行新冠病毒快速抗原檢測，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原檢測，結果均為陰性。

【11:01】疫情反彈，單日錄得逾8千宗確診，呼吸系統專科醫生梁子超今日（26日）在電台節目表示，由於感染BA.5變異病毒株比例急升，過去兩周確診數字大增，未來疫情走勢不容樂觀，預料下周內單日確診數目將破萬宗。



梁子超稱，視乎BA.5變異病毒株確診者多少曾經感染過，如果比率仍維持1至2%，證明免疫逃逸或群體免疫衰退構成的問題不大，確診個案達一萬多宗後有機會回落；但若重新感染比例不斷上升，則有機會衝至較高的五位數字。

【11:00】政府將於全港增加16間「私家診所新冠疫苗接種站」，為市民提供更多、更便捷的新冠疫苗接種地點。市民可於明日（27日）上午九時起透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃預約系統，預約免費接種服務。

私家診所新冠疫苗接種站地點：

• 中環皇后大道中9號（天下仁心）

• 中環皇后大道中29號華人行（亞洲專科醫生）

• 銅鑼灣告士打道255號信和廣場（香港國際專業體檢協會）

• 太古城太古城中心一期（醫思健康醫療中心）

• 尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店（健滙專科中心）

• 尖沙咀漆咸道南11-15號余仁生中心（優越專業醫療中心）

• 佐敦彌敦道238號（莊柏醫療）

• 觀塘駿業街64號南益商業中心（百本專業護理服務）

• 觀塘巧明街117號港貿中心（保康醫療中心）

• 九龍灣海濱道77號海濱匯（卓健醫療）

• 沙田車站圍1號連城廣場（醫思健康醫療中心）

• 沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈（柏峰醫務中心）

• 上水龍琛路39號上水廣場（基健專科中心）

• 屯門屯利街2號新都商場（新都專科醫療中心）

• 屯門鄉事會路113-115號利源樓（劍橋聯合醫務中心）

• 西環德輔道西410號太平洋廣場（尚至健康）（由九月十五日起運作）

**60歲或以上人士可免預約，直接到各「私家診所新冠疫苗接種站」領取「即日籌」接種疫苗。

（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）

【10:56】政務司副司長卓永興今日（26日）快測呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他昨日仍有上班，在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近亦沒有外遊紀錄。

【10:43】香港疫情近日重刷新高，私家醫院有騰出病床接收公院病人，但醫務衞生局局長盧寵茂日前指整體私院病床使用量未如預期。醫管局行政總裁高拔陞今（26日）表示，公院轉介100多名病人，真正成功到私院只有20至30多名，承認情況可再理想一些，並指私院考慮接收所須時間較長，病人惡化及家屬不願意情況僅佔一成。

香港私家醫院聯會主席何兆煒則稱，公院轉私人病人成功率有約四成，但透露有私院稱失敗個案中有45%是公院取消無來，僅10%是私院覺得不適合接收，認為每間醫院需設總負責人，了解轉院病人情況，減少失敗個案。

▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼



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▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



▼8月21日起強制檢測公告▼



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▼8月23日 教育局宣布協助港生返內地升學特別安排▼

