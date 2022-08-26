疫情・直播｜盧寵茂：疫情若再上升　或別無選擇要收緊社交措施

本港今日（26日）新增7835宗確診，包括170宗輸入。累計2324人留院，包括322宗新增個案，多7人死亡，有7間學校有班級爆疫要停課，醫務衞生局局長盧寵茂預告有新抗疫新措施。



本港新冠肺炎疫情升溫，昨日（25日）新增8282宗本地確診，再創近期新高，輸入個案297宗。累計2234名確診病人留醫，包括331宗新入院個案，另外多九人死亡，死者年齡70至108歲。

港府昨日（25日）起放寬措施，允許海外地區或台灣抵法人士，持「黃碼」可參與「企業對企業（B2B）」的會議或展覽。



昨日疫情總覽：



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【17:07】盧寵茂表示，現時疫情非常嚴峻，每日確診數字上升趨勢，不排除短時間每日10000宗，希望不要鬆懈，抗疫不僅是政府、醫療機權及檢疫人士責任，亦是全體港人的責任，希望大家携手合作，減少聚餐及跨家庭聚會。更加重要是，有病徵時盡快做測試，就算陰性都不要參與任何聚會，特別是宴會等大型除口罩活，向醫生求診，只有大家合作控制疫情，將上升軌跡拉平，減少壓力，否則別無選擇，有可能收緊社交距離措施。

【16:59】醫務衞生局局長盧寵茂表示，確診數字上升超過4000已超過第三日，即使繁殖率由原本低於1，回升至接近1.44，回復至兩星期有可能變成雙倍，預測確診數好快會超過1萬，甚之疫情更嚴峻，公營醫療有壓力。

收緊防疫措施：

1)政府會維持已收緊的居家隔離準則，強化確診者管理，所有同住家人屬於高風險人士，長者、長期病患、嬰兒，未能為隔離人士有獨立廁所等，必須送社區隔離設施隔離。特別關注長者，疫苗接種未達到效果。70歲未打針，或只打一針，應該送去社區隔離設施，市民要合作。

2)為減低餐飲處所傳播風險，特別涉及除罩口罩活動，平衡社會經濟及防疫需要後，暫時決定加强監測安排，由8月28日起、即今個星期日起擴展快測要求，由現時只適用於酒吧及酒館，擴至出席宴會的人士，進入宴會處所24小時之内進行快測，並出示陰性結果照片予餐飲處所負責人檢測才能進入，考慮到市民有不同原因做進行核酸檢測，出席宴會人士進入處所48小時内有核酸檢測結果，可替代快測。

3)現在適用於餐飲處所員工的檢測要求，會擴至所有表列處所，所有表列處所員工每3日要做一次快測。

4)為確保上述措施收緊安排有效進行，會聯同保安局及相關執法部門加強執法，檢測持紅碼人士有無離開居所，加強紅黃碼人士不能進入處所的核查，重點巡查群組聚集黑點。過去一個月就疫苗通行證進行66000次執法，未有跟從者發出11張告票，向處所負責人進行4次檢控。

5)呼籲市民疫情嚴峻，今日起盡可能多做快測，特別是如要離家參與活動，或跨家庭的聚會時，及早識別感染者，希望適當跟進，儘快切斷傳播鏈，政府會按污水風險評估，透過物管及地區組織，包括居民、清潔員、物管，向有需要人士，其他高風險會派快測包。

【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（26日）新增7835宗確診，包括170宗輸入，多7人死亡，有7間學校有班級爆疫要停課。

【16:40】屯門醫院內科老人科康復病房，有一名73歲男病人，8月21日經測試確診，追蹤發現多5名58歲至77歲男病人確診，全部隔離中，情況穩定，病房停收新症及消毒。

【16:30】醫院管理局總行政經理李立業表示，本港今日（26日）累計2324人留院，包括322宗新增個案，多7人死亡，

【12:57】教育局周二（23日）推出港生赴內地高等院校入境內地便利措施，並設立平台，呼籲有需要協助的學生今日（26日）或之前填妥及遞交電子表格，以作安排。教育局今午回覆指，截至今午12時，共收到814宗申請，當中450宗已獲批，並稱留意到個案的增幅持續放緩，預料大部份需要協助的學生都已經遞交表格，再次呼籲有需要學生於今日內填妥及遞交電子表格，以便局方及時處理，讓同學早日出發。

【12:45】政務司副司長卓永興今日（26日）快測呈陽性，正進行隔離，昨日仍如常上班，其中一項日程是聯同民建聯議員鄭泳舜及陳學鋒，落區到西營盤後巷巡查衞生情況。陳學鋒今早如常落區到華富邨，他指收到卓永興確診的消息後，已隨即進行核酸檢測，每天工作前亦會做快測，直言落區是工作一部分，「預咗」會有感染風險。



鄭泳舜則稱，昨日落區巡查後巷屬於戶外空間，人與人之間都保持適當距離，全程都有配戴好口罩，認為不屬於「密切接觸」。兩人都表示，暫時沒感到身體不適。

卓永興昨日與李慧琼、鄭泳舜及陳學鋒等落區視察衞生。（民建聯提供）

【11:59】本港昨日（25日）確診數字飆至8,000宗以上，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君早前稱不排除收緊社交距離措施。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（26日）在電台節目表示，業界已接獲不少中秋訂單，指業界中秋節一般單日可做到4.2億元總營業額，平日只有2億元左右，強調中秋節對飲食業很重要，不希望政府現階段用業界「開刀」去收緊社交距離措施。

全港增設16間私家新冠疫苗接種點，9月投入服務。（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）

【11:45】商務及經濟發展局今日（26日）表示，商務及經濟發展局局長丘應樺初步確診，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。丘應樺最近一次上班日期昨天，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

商務及經濟發展局副局長陳百里博士和商務及經濟發展局局長政治助理李世華，經衞生署衞生防護中心評估後被列為密切接觸者，正按衞生防護中心指引進行家居檢疫。他們每日均有進行新冠病毒快速抗原檢測，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原檢測，結果均為陰性。

【11:01】疫情反彈，單日錄得逾8千宗確診，呼吸系統專科醫生梁子超今日（26日）在電台節目表示，由於感染BA.5變異病毒株比例急升，過去兩周確診數字大增，未來疫情走勢不容樂觀，預料下周內單日確診數目將破萬宗。



梁子超稱，視乎BA.5變異病毒株確診者多少曾經感染過，如果比率仍維持1至2%，證明免疫逃逸或群體免疫衰退構成的問題不大，確診個案達一萬多宗後有機會回落；但若重新感染比例不斷上升，則有機會衝至較高的五位數字。

【11:00】政府將於全港增加16間「私家診所新冠疫苗接種站」，為市民提供更多、更便捷的新冠疫苗接種地點。市民可於明日（27日）上午九時起透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃預約系統，預約免費接種服務。

私家診所新冠疫苗接種站地點：

• 中環皇后大道中9號（天下仁心）

• 中環皇后大道中29號華人行（亞洲專科醫生）

• 銅鑼灣告士打道255號信和廣場（香港國際專業體檢協會）

• 太古城太古城中心一期（醫思健康醫療中心）

• 尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店（健滙專科中心）

• 尖沙咀漆咸道南11-15號余仁生中心（優越專業醫療中心）

• 佐敦彌敦道238號（莊柏醫療）

• 觀塘駿業街64號南益商業中心（百本專業護理服務）

• 觀塘巧明街117號港貿中心（保康醫療中心）

• 九龍灣海濱道77號海濱匯（卓健醫療）

• 沙田車站圍1號連城廣場（醫思健康醫療中心）

• 沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈（柏峰醫務中心）

• 上水龍琛路39號上水廣場（基健專科中心）

• 屯門屯利街2號新都商場（新都專科醫療中心）

• 屯門鄉事會路113-115號利源樓（劍橋聯合醫務中心）

• 西環德輔道西410號太平洋廣場（尚至健康）（由九月十五日起運作）

**60歲或以上人士可免預約，直接到各「私家診所新冠疫苗接種站」領取「即日籌」接種疫苗。

（圖片來源：楊何蓓茵Facebook）

【10:56】政務司副司長卓永興今日（26日）快測呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。他昨日仍有上班，在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試，最近亦沒有外遊紀錄。

【10:43】香港疫情近日重刷新高，私家醫院有騰出病床接收公院病人，但醫務衞生局局長盧寵茂日前指整體私院病床使用量未如預期。醫管局行政總裁高拔陞今（26日）表示，公院轉介100多名病人，真正成功到私院只有20至30多名，承認情況可再理想一些，並指私院考慮接收所須時間較長，病人惡化及家屬不願意情況僅佔一成。

香港私家醫院聯會主席何兆煒則稱，公院轉私人病人成功率有約四成，但透露有私院稱失敗個案中有45%是公院取消無來，僅10%是私院覺得不適合接收，認為每間醫院需設總負責人，了解轉院病人情況，減少失敗個案。

▼8月6日 家長帶嬰幼兒子女到官涌疫苗接種中心打科興疫苗▼



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▼8月23日 楊何蓓茵到西九龍母嬰健康院視察嬰幼兒打針▼



▼8月21日起強制檢測公告▼



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▼8月23日 教育局宣布協助港生返內地升學特別安排▼

