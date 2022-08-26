元朗屯門大停電｜中電下午2時半公開調查報告　料解釋起火原因

元朗朗屏中電電纜橋6月發生大火導致元朗、天水圍及屯門大停電，16萬居民斷電逾一整夜。事隔兩個月，中電周一（22日）終向機電工程署署長提交最終報告，政府僅對外披露少量內容，指「中電相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關」，起火成因至今仍未完整公開。

中電代表今日（26日）下午2時半會見傳媒，將公開最終調查報告，預料中電總裁蔣東強、企業發展總裁莊偉茵和輸電及供電業務部高級總監張寶中，將講解起火成因及改善措施等，以及早前承諾向受影響住戶派發100元「心意券」的詳情。

《香港01》會提供現場直播。



▼6月21日晚 元朗中電電纜橋大火▼



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機電署周一引述中電的最終報告指，相信起火位置鄰近擴業街入口，並與附近的低壓電力裝置有關。

中電及政府當時均無對外公開最終調查報告，機電署僅稱中電在報告中闡述起火位置、事故起因和改善措施，亦已為轄下所有電纜橋作出改善措施，包括加裝防火及滅火裝置、更換所有或會引致火警的低壓電力裝置等。

另外，報告又稱，中電現正為相關輸電設施進行風險評估，檢討發生事故時的應變措施，以及計劃進行演練。

▼6月21日晚 元朗、天水圍大停電▼



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中電早前承諾向受影響住戶派100元「心意券」

元朗朗屏中電電纜橋在6月21日晚上7時許突然起火，令元朗、天水圍和屯門區的部份居民停電長達13小時，政府要求中電於意外發生的三日後（6月24日）和兩個星期後（7月6日）分別提交初步和詳細報告，最終報告周一（22日）已向當局提交。

中電隨後表示，將撥款2,000萬元，向每個受影響住宅客戶送贈總值100元的「心意券」，可於元朗、天水圍及屯門的參與商戶使用。「心意券」將於9月陸續寄出，詳情將在稍後公布。

▼6月21日晚 消防處首出動滅火機械人協助救熄元朗電纜橋大火▼

