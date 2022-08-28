疫情．最新｜今起赴宴會須24小時陰性證明 17個月大男嬰病情嚴重
撰文：王潔恩 陳淑霞 歐陽德浩 孔繁栩 黃煦緻 何瑞芬 葉泳心 蕭博禧 鄧宇詩
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香港新冠肺炎疫情持續反彈，已連續四日在每日8000宗高位徘徊，昨日（27日）新增8457宗確診，再破8000水平，多4人死亡。
為減低大型群組聚集引起的傳播風險，出席宴會活動的顧客今日(28日)凌晨零時起必須出示24小時內的快速抗原測試無確診結果，方可進入該餐飲場所，如持有載有48小時內的核酸檢測無染疫結果之電話短訊通知，亦可視為已遵從進行快測試規定。至於餐飲場所負責人，當局今起至9月3日給予共7天適應期，以便掌握要求及作準備。
昨日新增確診包括232宗輸入個案，而截至昨日有2387名確診病人留院，當中再有5名病人危殆、12人情況嚴重。嚴重個案中涉兩名男童。其中一名17個月大男嬰前日（26日）接種首劑科興疫苗後，晚上發燒、四肢抽搐，更懷疑曾短暫停止呼吸，送院搶救驗出對病毒呈陽性反應，隨後出現嘶哮症。醫管局諮詢兒科專家評估個案後，認為男嬰病況是因感染病毒所致，與打針無關，而男嬰家人快速測試結果呈陰性。
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