疫情．直播｜增8488宗確診　近日首次回落　增4宗長者死亡

本港新冠肺炎疫情升溫，昨日（28日）增9,708宗個案，再創5月反彈以來新高，逼近一萬宗水平。第五波情至今，衞生防護中心累計呈報個案數目，已在八個月內突破150萬宗。



由於亞洲國際博覽館臨時檢疫中心的入住率出現上升趨勢，設於啟德郵輪碼頭的啟德檢疫中心會於9月2日（本周五）投入運作。社會福利署發言人今日（29日）表示，啟德檢疫中心共設有786個床位，當中260個床位會於本周五投入運作，接收經衞生防護中心界定為密切接觸者的安老院院友，他們會獲提供基本膳食及護理支援，不另收費。



昨日疫情總覽：



▼8月28日 百名長者聚首數碼港「開枱」▼



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▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼醫管局調整普通科門診服務及相應藥物補充診所名單▼



▼8月26日 醫務衞生局局長盧寵茂出席疫情記者會▼



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【16:40】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港今日（29日）新增8488宗確診，包括236宗輸入，多4人死亡。宗數是近期首次回落。

【16:30】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會上表示，本港今日（29日）累計2556人留院，包括 338宗新增個案，多4人死亡。死者全是女性，年介89至101歲。

【11:37】港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（29日）在電台節目時指，倘政府又再收緊社交距離措施，變相懲罰已打針人士，認為打齊疫苗的人應可恢復正常生活，故希望政府盡快考慮落實第四階段疫苗通行證，即取消接種兩針後6個月的寬限期，以打三針作基礎。



同時，他建議可考慮推出「0+7」檢疫安排，以鼓勵市民打針。

【10:40】政府規定在昨日（28日）起，逾8名顧客在有共同目的下，一同於餐飲處所用膳即屬「宴會」，進入食肆前，要出示24小時內快測陰性結果。



香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（29日）在電台節目表示，昨日情況順暢，但有部份人忘記做檢測，亦有人未有在快測棒填上資料，甚至有人「成枝快測棒攞去食肆」。

【10:00】社會福利署今日（29日）宣布，設於啟德郵輪碼頭的啟德檢疫中心將於9月2日（本周五）投入運作，當中提供260個床位予被界定為密切接觸者的安老院院友。

土木工程拓展署署長方學誠快測呈陽性，正進行隔離。（資燉圖片/政府新聞處）

【09:49】土木工程拓展署發言人今日（29日）表示，土木工程拓展署署長方學誠對2019冠狀病毒快速抗原測試呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。

方學誠最近一次上班日期為上星期五（26日），他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。土拓署會為相關辦公室進行徹底清潔及消毒，並會繼續嚴格執行各項防疫措施。

【09:30】本港疫情持續呈上升趨勢，日前有17個月大的染疫男嬰染現嘶哮症，現時仍然在兒童深切治療部留醫，他曾接種第一劑科興疫苗。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（29日）在電台節目表示，該男嬰現時情況穩定，但坦言「神志仍然唔係好好」，屬於中度昏迷，並重申相信與疫苗無關，相信其在打針前已受感染。



他又估算，當本港BA.4或BA.5達最高點時，單日確診數字的中位數會達1.4萬至1.5萬宗，上限為2萬宗。他相信，當BA.4或BA.5佔整體感染率達八成至九成時，就差不多會到頂。

【07:00】本港昨日（28日）單日確診數字已逼近1萬宗，全港學校本周四（9月1日）開學。教育局局長蔡若蓮連日就開學安排開腔，新學年將以維持半日面授課堂為基礎，而據了解，局方最快今日（29日）發信予全港中小學及幼稚園，更新學校健康指引，要求學生在開學前兩日，即在星期二及三（30日及31日）就要做快速檢測，當局也會重申「紅黃碼」家長不可進入校園。

有小學校長表示，提早兩日快測對普遍學生困難不大，已安排班主任與小一新生及插班生家長聯絡及協助。他重申希望局方可維持半日面授，因為網課的學習效益會大打折扣。

中學校長會則稱會配合專家意見及政府措施作相關面授安排，但認為高中生、尤其中五中六學生有公開試壓力，對面授課堂有急切性，希望在疫情許可下，高中會有彈性的面授安排。

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+ 14

▼8月21日起強制檢測公告▼



+ 45

▼8月28日 灣仔大榮華結業最後一夜▼

