4區多個地點污水呈陽性　涉海之戀、嘉亨灣等　政府派28萬快測包

本港單日確診數字高居不下，政府今日（29日）表示，全港4區多個地點因污水樣本陽性，將向該處居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共28萬個快測包，供其自測。其中荃灣區16個屋苑或鄉村上榜，包括海之戀及荃灣廣場等。



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政府表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。由於有區份的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續派發快測包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。涉發地點如下：

東區 — 杏翠苑、翠灣邨、逸濤灣、嘉亨灣、鯉景灣及翠樂邨

北區 — 欣盛苑、畫眉山村、雍盛苑、和合石村、和興村、明謙居、華明邨及花都廣場

荃灣區 — 碧堤半島、海韻花園、縉皇居、海韻臺、深井村、深井光屋、深井舊村、深井新村、深井清快塘新村、舒安台、全．城匯、祈德尊新邨、灣景廣場、海之戀．愛炫美、海之戀及荃灣廣場

葵青區— 禮芳街、仁芳街、信芳街及盛芳街附近一帶住宅



盛芳街附近一帶住宅。

政府提醒市民，使用快測包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

以快測首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。