租管條例生效逾半年　差估署正處理約260宗投訴

工聯會立法會議員郭偉强及鄧家彪會見差餉物業估價署蕭家賢，房屋署、運房局代表，關注租管條例自1月生效以來，署方執法情況及工作進度。差餉物業估價署指截至8月中旬，收到大約5,500份租任通知書，正處理260多宗投訴。



工聯會立法會議員郭偉强（左）及鄧家彪（右）會見差餉物業估價署署長。（鄧宇詩攝）

差餉物業估價署指截至8月中旬，收到大約5,500份租任通知書，署方表示，要多作宣傳、執法以及教育，令法例可以觸及更多業主。正處理260多宗業主違規投訴，當中有50多宗因資料不完整，無法跟進。

鄧家彪認為部份不完整的資料屬只有一戶提供資料，令調查無法進行。他提議水務署提高透明度，讓每個劏房居民知道水費的價錢，讓他們有數可依。

郭偉强表示，署房指會加強巡查。他提議，各部門例如房屋局、社會福利署把相關資料給予差餉物業估價署，以加快調查進度。他強調租戶必須知道自己的權益，不要因害怕之後會受業主滋擾而不作出舉報，「租戶一定要挺身而出，杜絕任何濫收費，欺壓劏房家庭嘅不法行為。」

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