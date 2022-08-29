租管條例生效逾半年 差估署正處理約260宗投訴
撰文：鄧宇詩
出版：更新：
工聯會立法會議員郭偉强及鄧家彪會見差餉物業估價署蕭家賢，房屋署、運房局代表，關注租管條例自1月生效以來，署方執法情況及工作進度。差餉物業估價署指截至8月中旬，收到大約5,500份租任通知書，正處理260多宗投訴。
差餉物業估價署指截至8月中旬，收到大約5,500份租任通知書，署方表示，要多作宣傳、執法以及教育，令法例可以觸及更多業主。正處理260多宗業主違規投訴，當中有50多宗因資料不完整，無法跟進。
鄧家彪認為部份不完整的資料屬只有一戶提供資料，令調查無法進行。他提議水務署提高透明度，讓每個劏房居民知道水費的價錢，讓他們有數可依。
郭偉强表示，署房指會加強巡查。他提議，各部門例如房屋局、社會福利署把相關資料給予差餉物業估價署，以加快調查進度。他強調租戶必須知道自己的權益，不要因害怕之後會受業主滋擾而不作出舉報，「租戶一定要挺身而出，杜絕任何濫收費，欺壓劏房家庭嘅不法行為。」
▼劏房居住環境▼
+2
劏房租管｜仍有業主濫收水電費 租戶怕逼遷啞忍 團體促加密巡查劏房租管｜酷熱難擋開冷氣焗捱貴電費 關注組織倡政府設能源補貼劏房租管｜差估署主動出擊調查 5月起訪劏房戶 籲舉報違例業主劏房租管｜實施三個月水電照濫收 住戶怕逼遷沒舉報 團體促檢討劏房租管｜生效兩個月處理619份租約 成立服務隊推廣耗資1800萬