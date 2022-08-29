空姐遇截查涉襲警　官指警未說明原因不符法律要求　裁上訴得直

空姐與其母在大廈遇警員截查時起爭執，她被指曾咬傷一名警員的上臂，被裁定襲警罪成，判囚2個月。空姐不服定罪到高等法院提出上訴，法官今(29日)下判辭，認為證供顯示警員當時未有即時表露他們的警員身份，亦未有向空姐解釋截查她們的原因，只說警察在執行職務，法官認為這做法不符合法律要求，認為空姐感驚慌，情緒激動等均可理疑，惟原審官卻就空姐的反應對她作出多處偏頗的判斷，認為裁決不穩妥，故判空姐上訴得直，定罪及刑罰均獲撤銷。



上訴人韋秋盈（43歲），被控於2019年11月29日，在九龍灣啟興道太平洋貿易中心大堂，兩度襲擊偵緝警署警長49734。

被告韋秋盈(左)上訴得直獲撤銷襲警罪名。(資料圖片)

警員作搜查行動遇上韋

案情指警方獲搜查令到涉案大廈17樓一單位搜查，並派出多名便衣警前往，警員供稱，之前獲訓示，若有可疑人出入單位，需要截停和查問。期間韋與其母經過時被截停調查時發生衝突，警員指韋情緒激動並大叫，雙方有肢體碰撞，有一警員跌倒，另韋被指咬到一名警員的上臂。

官指警未表露身份或令韋感憤怒

法官翻閱閉路電視片段，認為影片與警員的口供有多處不符，且跟據證供，認為警員開始時未有向韋及其母表露他們的警員身份，亦沒有解釋為何覺得兩母女可疑，認為這或是韋感氣憤及激動的原因。然而裁判官就這方面對韋的裁定卻淪於偏頗，之後亦拒絕接納韋是自衛之說，在裁定韋罪的多個重要事項中，均有不穩妥的地方，包括對警員證供的評估。

未有解釋為何覺韋等人可疑

法官又指，整件案件中，未有證據指警員當時是基於甚麼理由要截查韋及其母，警員或認為她們「可疑」，然而他們當時不但沒有告知兩人因何可疑，更未有立即表明身份，在韋質問下才透露是警員，但亦只稱是警察在執行職務。

警員截查時須將理由告訴這個人

法官認為，韋與母親兩名女子，在大廈梯間還上7至8名身份不詳男子向他們查問，又不容許她們上樓，她們感到驚慌、氣憤和激動，是可理解的。法官又指，警察在有理由截查一個人時，在情況許可下，須將理由告訴這個人，認為案中警員在未有原因令他們覺得韋及其母可疑時，卻截查二人，做法明顯不符合法律要求。至於韋作出激動反應，當然也不理想，但並非不合法，歸根究底，因在場警員未有表露身份和解釋而造成。故裁定韋上訴得直。

案件編號：HCMA164/2020