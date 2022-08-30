疫情．最新｜單日確診逼近萬宗 教育局鼓勵師生今起快測迎開學
撰文：黃煦緻 麥鍵瀧 鄧宇詩 劉夢婷 馬煒傑 江麗盈 陳淑霞 林穎嫺
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本港新冠肺炎疫情疫情嚴峻，昨日（29日）新增8,488宗個案，仍處於高位；一名染疫的17個月大男嬰仍於兒童深切治療部留醫，需要插候及使用呼吸機，情況轉為危殆。衞生署分析過去一周的病毒樣本，發現BA.5變異病毒株的比例已達46%，超越BA.2.2成為本地新冠病毒主流病毒株。
所有學校周四（9月1日）開學，教育局今日（30日）會發信通知學校，鼓勵學生和教職員提早於今起每日進行快速抗原測試。
昨日疫情總覽：
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▼8月28日 百名長者聚首數碼港「開枱」▼
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▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼
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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼
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【07:00】新學年本周四（9月1日）開學，教育局鼓勵學生及教職員提早今日（30日）起每日做新冠病毒快速抗源測試。《香港01》記者昨日（29日）下午到深水埗一帶視察快測包售價，最平2.5元一支，其他一般5至10元一支，均未見炒價，供應充裕。
有受訪家長表示，早前購買的快測包存貨還可使用一個多月，公司也有派發，未急於趕臨近開學購買；亦有家長指不擔心快測包缺貨，稱學校會不定期派發，家中也有儲備。對於一旦再次停面授課，有家長表示理解，形容女兒「坐得定」，但自己要「花多少少心機」，有家長則擔心影響孩子社交能力，認為實體課有助孩子語言上進步。
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開學｜消息：學生提早8.30及8.31須快測 中小學校長料困難不大開學｜教育局鼓勵學生和教職員周二起快測 將發信通知學校開學｜學界希望維持現有防疫安排 冀中學繼續全日面授疫情｜補習社轉用網課及教學片 幼兒家長嘆網課困難 盼盡快面授8人赴宴須陰性證明 餐飲界指運作暢順 有食客攜陰性快測棒到場食環署近3日共巡查1650間酒吧食肆 151顧客員工違防疫被罰75.5萬
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▼8月21日起強制檢測公告▼
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