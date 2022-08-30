疫情．最新｜11.1起提高中學全日面授門檻　9成或以上學生需三針

本港新冠肺炎疫情疫情嚴峻，昨日（29日）新增8,488宗個案，仍處於高位；一名染疫的17個月大男嬰仍於兒童深切治療部留醫，需要插候及使用呼吸機，情況轉為危殆。衞生署分析過去一周的病毒樣本，發現BA.5變異病毒株的比例已達46%，超越BA.2.2成為本地新冠病毒主流病毒株。



所有學校周四（9月1日）開學，教育局今日（30日）會發信通知學校，鼓勵學生和教職員提早於今起每日進行快速抗原測試。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率在8月29日升至1.4484，即一名患者傳給1.5人，代表每日確診人數仍會上升。（港大醫學院圖片)

▼8月染疫官員一覽▼



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【13:54】教育局決定在11月1日起提高中學面授課堂要求，需9成或以上學生已接種三劑疫苗，否則學校必須於當日起進行半天面授課堂。

【12:34】政府今早（30日）突擊到長沙灣凱樂苑凱碧閣，檢查該幢早前納入強檢的大廈居民的檢測證明，行動中檢查了約750人，其中168名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們接受檢測，並向其中24人發出10,000元定額罰款通知書。

【12:31】政務司司長陳國基近日透露，政府正與內地方面磋商通關問題，形容內地反應正面。民建聯立法會議員梁熙及實政圓桌田北辰今日（30日）接受港台訪問，梁熙認為，位於落馬洲河套區的隔離設施可用作「逆向隔離」之用，有助在短期內大量增加通關名額，不過他強調「逆向隔離」的管理和要求必須嚴格跟從內地標準。



田北辰則認為，香港現階段要求與內地全面免檢通關是不可能，既不符合內地防疫政策，亦只會令內地反感。至於內地對於「逆向隔離」的信心，則視乎「香港畀幾多權力內地參與」。

【12:30】疫情持續，大坑及薄扶林村今年的傳統舞火龍活動均受影響。國家文化遺產火龍承傳人、大坑舞火龍總指揮陳德輝今早（30日）在電台節目表示，大坑舞火龍將連續第3年停辦；而薄扶林村的舞火龍活動同樣受影響，薄扶林村火龍會總監蕭崑崙指至今仍未收到政府的正式回覆，今晚會開會討論今年舞火龍的形式。

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【10:37】確診個案反彈，港府收緊防疫措施，8月28日起出席宴會活動顧客必須於24小時內進行快速抗原測試並出示陰性結果，才可進入餐飲處所。立法會議員田北辰今早（30日）在電台節目表示，愈多人的宴會，感染機會愈大，這類措施一早應該要做，可以令參與者安心，認為這種收緊屬正面，不會影響社會運作，「你有幾可去啲八人以上嘅聚會？」

【09:02】新學年將於周四（9月1日）開學，教育局今日（30日）會去信學校，提出加強預防新冠病毒傳播措施，包括鼓勵學生及教職員提早由今日起每日做快速抗原測試。 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早在電台節目指，師生每日快測屬「無辦法中的辦法」，雖然快測仍有機會走漏，但比起甚麼都不做好，認為做法都是旨在想令學生有較正常的學習及生活。

▼8月29日 教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼



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▼8月28日 百名長者聚首數碼港「開枱」▼



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▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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【07:00】新學年本周四（9月1日）開學，教育局鼓勵學生及教職員提早今日（30日）起每日做新冠病毒快速抗源測試。《香港01》記者昨日（29日）下午到深水埗一帶視察快測包售價，最平2.5元一支，其他一般5至10元一支，均未見炒價，供應充裕。

有受訪家長表示，早前購買的快測包存貨還可使用一個多月，公司也有派發，未急於趕臨近開學購買；亦有家長指不擔心快測包缺貨，稱學校會不定期派發，家中也有儲備。對於一旦再次停面授課，有家長表示理解，形容女兒「坐得定」，但自己要「花多少少心機」，有家長則擔心影響孩子社交能力，認為實體課有助孩子語言上進步。

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▼醫管局調整普通科門診服務及相應藥物補充診所名單▼



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▼8月21日起強制檢測公告▼

