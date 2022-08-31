最新疫情｜天水圍嘉湖山莊、大埔新興花園69人無強檢　8人共罰8萬

新冠病毒疫情惡化，單日確診個案連日直接一萬宗，昨日（30日）再度回升，錄得8,848宗確診，是反彈後單日次高；死亡人數也上升，再多13名患者死亡，其中10人未打齊三針，包括5人一針未打，有死者生前不求醫不吃藥。



9月1日開學在即，教育局昨日發信通知學校，鼓勵學生和教職員提早即日進行快速抗原測試，即今日也需進行。11月1日起，中學若想全日面授課堂，需9成或以上學生打齊三針。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率在8月29日升至1.4484，即一名患者傳給1.5人，代表每日確診人數仍會上升。（港大醫學院圖片)

▼8月30日 黃大仙彩雲邨豐澤樓圍封強檢▼



▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼



【10:50】康樂及文化事務署今日聯同大埔警區和衞生署在大埔新興花園康智閣進行執法行動。行動由今日上午約七時開始，至上午約十時結束。行動中，共檢查了約335名受檢人士的檢測報告，其中53名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中三人發出10,000元定額罰款通知書。

【10:32】通訊事務管理局辦公室及香港電台今日聯同元朗警區和衞生署在天水圍嘉湖山莊麗湖居5座進行執法行動，於大廈出入口查核受檢人士檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。行動中，共檢查了約286名受檢人士，當中16人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，並向其中五人發出10,000元定額罰款通知書。

【09:06】黃大仙彩雲（二）邨豐澤樓解封，圍封期間約1660人接受檢測，當中發現26宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼8月染疫官員一覽▼



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【08:52】新學年明日（9月1日）開學，教育局昨（30日）發出最新指引，有意全日面授的中學需於11月起達九成第三針疫苗接種率，當局並推出獎勵計劃谷針。有中學校長今日（31日）形容兩個月內谷三針「有啲難，好倉卒」，又指打針是基於健康及社會責任，與獎勵無關，擔心會為學界帶來壓力，變相施壓「谷針」。

▼5月3日 中學復課▼



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▼8月29日 教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼



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【07:00】新學年將於周四（9月1日）開學，教育局昨日（30日）發出通告，指中學如有意於11月1日或以後為全校或個別級別學生安排全日面授課，接種三劑疫苗的學生必須達九成以上。

寶安商會王少清中學校長陳志維認為，不少學生在3至4月疫情高峰時曾確診，到9月半年的期限滿後便會有不少學生打第三針，人數足以影響到11月時接種率是否達九成；再加上兩個月的時間充裕，有信心可以11月前趕上要求。

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月21日起強制檢測公告▼



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▼8月27日 新一代山頂纜車投入服務▼

