疫情．最新｜單日確診再逼近1萬宗　學生今日要再快測

新冠病毒疫情惡化，單日確診個案連日直接一萬宗，昨日（30日）再度回升，錄得8,848宗確診，是反彈後單日次高；死亡人數也上升，再多13名患者死亡，其中10人未打齊三針，包括5人一針未打，有死者生前不求醫不吃藥。



9月1日開學在即，教育局昨日發信通知學校，鼓勵學生和教職員提早即日進行快速抗原測試，即今日也需進行。11月1日起，中學若想全日面授課堂，需9成或以上學生打齊三針。



昨日疫情總覽：



港大醫學院編製的本地個案即時有效繁殖率在8月29日升至1.4484，即一名患者傳給1.5人，代表每日確診人數仍會上升。（港大醫學院圖片)

▼8月30日 黃大仙彩雲邨豐澤樓圍封強檢▼



▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼



▼8月染疫官員一覽▼



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▼8月29日 教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼



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【07:00】新學年將於周四（9月1日）開學，教育局昨日（30日）發出通告，指中學如有意於11月1日或以後為全校或個別級別學生安排全日面授課，接種三劑疫苗的學生必須達九成以上。

寶安商會王少清中學校長陳志維認為，不少學生在3至4月疫情高峰時曾確診，到9月半年的期限滿後便會有不少學生打第三針，人數足以影響到11月時接種率是否達九成；再加上兩個月的時間充裕，有信心可以11月前趕上要求。

▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月21日起強制檢測公告▼



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▼8月27日 新一代山頂纜車投入服務▼

