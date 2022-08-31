疫情．最新｜單日確診再逼近1萬宗 學生今日要再快測
撰文：黃煦緻 馬煒傑 歐陽德浩 黃偉倫 孔繁栩 劉夢婷 林穎嫺 黃金棋 蕭博禧 王潔恩 何瑞芬
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新冠病毒疫情惡化，單日確診個案連日直接一萬宗，昨日（30日）再度回升，錄得8,848宗確診，是反彈後單日次高；死亡人數也上升，再多13名患者死亡，其中10人未打齊三針，包括5人一針未打，有死者生前不求醫不吃藥。
9月1日開學在即，教育局昨日發信通知學校，鼓勵學生和教職員提早即日進行快速抗原測試，即今日也需進行。11月1日起，中學若想全日面授課堂，需9成或以上學生打齊三針。
昨日疫情總覽：
▼8月30日 黃大仙彩雲邨豐澤樓圍封強檢▼
▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼
▼8月染疫官員一覽▼
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▼8月29日 教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼
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【07:00】新學年將於周四（9月1日）開學，教育局昨日（30日）發出通告，指中學如有意於11月1日或以後為全校或個別級別學生安排全日面授課，接種三劑疫苗的學生必須達九成以上。
寶安商會王少清中學校長陳志維認為，不少學生在3至4月疫情高峰時曾確診，到9月半年的期限滿後便會有不少學生打第三針，人數足以影響到11月時接種率是否達九成；再加上兩個月的時間充裕，有信心可以11月前趕上要求。
▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼
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消息：衞生防護中心首席醫生歐家榮確診 8.25疫情記者會後未露面增8848宗確診13死 八成留醫病人逾60歲 醫管局籲長幼盡快打針疫情︱蔡繼有、南島中學等8校有班別停課 17個月染疫男嬰仍危殆疫苗｜港大研究：男性及30歲以下人士第二針復必泰心肌炎風險較高田北辰倡取消6個月豁免 24萬長者上半年已打兩針仍未打第三針疫情｜房屋局局長何永賢家居檢疫 今日曾與工聯會開會高官連環染疫︱何栢良倡首長級每日核酸 田北辰認同：政總係大腦通關｜梁熙倡河套區「逆向隔離」 田北辰：想成事香港須讓權內地疫情｜共享基金會資助染疫基層家庭採購物資 每戶最多等值1200元
▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼
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開學｜中學全日面授11月收緊至須9成學生打3針 師生今起提早快測開學｜學校須每月呈報師生打針比率 教育局公開達70%接種率名單師生提早每日快測 曾祈殷：比甚麼都不做好 料9月疫情高峰開學｜運輸署料交通繁忙 籲學生預早出門、駕駛人士避免去學校區開學｜教育局邀運動員拍片鼓勵學生 謝影雪：老師同學都會支持你
▼8月21日起強制檢測公告▼
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強制檢測｜63幢上榜 將軍澳佔7幢 涉將軍澳中心、將軍澳廣場確診大廈｜上榜大廈突破1.3萬幢 涉貝沙灣、騰皇居II等多幢豪宅凱樂苑凱碧閣168人違強檢 僅檢控24人 張竹君：會繼續收集證據李家超住所帝庭園、大埔16屋苑等污水呈陽性 21萬人要快測疫情｜長沙灣凱樂苑168人違強檢公告 24人被票控共罰24萬大坑舞火龍連續3年因疫情停辦 薄扶林村舞火龍會未收到政府回覆
▼8月27日 新一代山頂纜車投入服務▼
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