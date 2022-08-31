嘉湖山莊麗湖居、新興花園康智閣69人未有強檢　8人合共被罰5萬元

政府繼續突擊抽查強檢大廈檢測情況，政府執法人員今早（31日）在天水圍嘉湖山莊麗湖居5座及大埔新興花園康智閣出入口查核受檢人士的檢測證明，在621名受檢人士當中，發現69人未有接受檢測，政府已向其發出強檢令要求於指明期間接受檢測，人員更向其中8人10,000元定額罰款通知書。



嘉湖山莊麗湖居第5座16人未有遵從強檢公告 5人被罰

政府表示，通訊事務管理局辦公室及香港電台今早（31日）聯同元朗警區和衞生署，於7時至10時在天水圍嘉湖山莊麗湖居5座，共檢查了約286名受檢人士，當中16人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令，他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中5人發出了10,000元定額罰款通知書。

新興花園康智閣335人被檢查 53名人士違反強制檢測公告

康樂及文化事務署今早亦聯同大埔警區和衞生署大埔新興花園康智閣檢查，在約335名受檢人士的檢測報告，其中53名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中3人發出10,000元定額罰款通知書。

政府發言人提醒，任何人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元。政府亦會向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令屬違法行為，可處第五級罰款（50,000元）及監禁六個月。發言人重申，政府會繼續嚴格執法，並指明白執法過程可能為一些居民帶來不便，希望市民諒解。

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