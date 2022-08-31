日本開關｜入境可免導遊　東瀛遊推東京「半自由行團」售7999元

好消息來了！日本首相岸田文雄今（31日）宣布，將於9月7日放寬每日入境人數至上限5萬人，並准許所有國家的旅客，在免除導遊跟隨的方式入境。東瀛遊執行董事禤國全表示，形容新入境措施為「半自由行的旅行團」，港人抵埗後可能受到感染需要求助，因此將為旅客提供後續服務，收費價格則視乎屆時產生的費用而定。



縱橫遊常務董事袁振寧則表示，已推出東京6日5夜的「半自由行團」，當中有3日為自由活動。他指，不需導遊雖然可減低費用，但風險則需自行承擔。「如果陽性重症要去醫院？咁幫你唔到，香港好難幫你打去日本119，有事上嚟係好大件事。」



日本首相岸田文雄今日在記者會上宣布，將由9月7日起放寬外國旅客的人數，由目前每日2萬人提升至5萬人。他並宣布再度放寬防疫限制，包括准許所有國家的旅客，在免除導遊跟隨的方式入境。惟日本當局暫未公布詳盡的指引。

東瀛遊估計旅客仍需透過旅行社辦理簽證

東瀛遊執行董事禤國全表示，現時全球每日到日本的旅客仍不足1萬，認為放寬至5萬人僅為「數字遊戲」，對港人到日本旅行並無影響。他亦形容新入境措施為「半自由行旅行團」，估計旅客仍需透過旅行社辦理簽證，由旅行社安排訂酒店及機票，並將日程表遞交至日本當局。

不過禤亦強調，根據日本開關兩個多月來的經驗，雖然旅客須在出發前申報每日行程，但旅程並非想像中有限制。他解釋，只要旅客不離開所申報的縣市，相信並無大問題，「今日行心齋橋，但我又想去埋日本橋喎。得唔得？梗係得啦。」

▼6月22日 東瀛遊日本首團▼



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東瀛遊︰為旅客提供後續服務

惟人生路不熟，港人抵埗後可能受到感染，身體若有任何不適，或需致電當地的熱線求助，甚至涉及機票及檢疫酒店改簽等，因此可能仍需要支援。禤表示，東瀛遊將為旅客提供後續服務，收費價格則視乎屆時產生的費用而定。「如果感染咗病毒返唔到嚟，起碼有對口先。」

禤並透露，6月及7月的生意一般，分別僅得兩團及四團出發，惟自從政府放寬隔離檢疫措施至「3+4」後，報團人數有明顯升幅，9月已有逾20個團準備出發，達數倍升幅，報團人數最多的旅行團甚至超過30人。

▼6月24日 縱橫遊日本首團▼



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縱橫遊推介有導遊的「半自由行團」︰香港好難幫你打去日本119

縱橫遊常務董事袁振寧則透露，已推出「半自由行團」，為6日5夜的東京旅行團，行程除了安排到全東京最美的星巴克、東京史努比博物館及東京巨蛋城，其餘3日為自由活動，團友可盡情購物。該團售7,999元，包回程48小時內的核酸檢測，並稱相比疫情爆發前的價格更便宜。若預訂抵港後3日的隔離酒店，則需另外再付2,000元。

袁指，「半自由行團」的好處在於向旅客提供一定自由度外，隨團的導遊將協助到診所預備回港前的核酸檢測，或應付突發情況，例如在當地確診後可安排入住醫院。他並強調，沒有導遊的旅行團，雖然可減低費用，但風險則需自行承擔。「如果陽性重症要去醫院？咁幫你唔到，香港好難幫你打去日本119，有事上嚟係好大件事。」

料「全自由行團」再平數百元

但袁亦指，若市場上出現需求，亦會考慮「全自由行團」。至於包機票、酒店、回港前核酸檢測，卻沒有導遊的行程，收費可便宜多少呢？他則估算為數百元。

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項明生︰考慮10月至11月推出日本楓葉團

「旅遊達人」項明生在日本6月宣布開關後，已籌辦長達45日的日本旅行團，並於近日完成行程準備回港。他相信，日本新入境措施仍需要簽證，未能隨時買機票出發，仍未能吸引自駕遊或自由行旅客。但他指，自從「3+4」推出後，旅行的成本進一步減低，收到不少團友要求再辦團，因此正考慮於10月至11月，推出日本楓葉團。

日本旅遊局︰不是「完全開關」或「重新開放自由行」

日本國家旅遊局香港辦事處今日向《香港01》表示，放寬旅遊限制並不代表容許「自由行」，強調不是「完全開關」或「重新開放自由行」，重申9月7日放寬旅行團，與現時跟團的規定大同小異，旅客仍然需要報團。當局又指，旅客很大機會仍要按照旅行團的行程遊日，不能擅自離隊或自行規劃行程，日本觀光廳將於日內發出新指引解釋新安排。