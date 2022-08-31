地產代理董事摸貨抬價約1,500萬元轉售兩物業　欺詐罪成入獄6年半

廉政公署今日（31日）公布，早前落案起訴一名地產代理公司董事，控告他「摸貨」抬價轉售一個商場舖位及一個工廈物業，欺詐一對買家夫婦多付約1,500萬元。被告今日在區域法院被裁定兩項欺詐罪名成立，判入獄六年半。



案情指相關單位涉及天水圍嘉湖山莊一個商場舖位，以及九龍青山道嘉名工廠大廈一個物業。區域法院法官林偉權判刑時稱，被告的行為違反代理人受信責任，法庭考慮涉案金額龐大，須判處被告監禁六年半。



廉署表示，被告為35歲蟻樂祺，他為盈信置業地產代理有限公司及譽匯置業有限公司唯一董事。案發時被告是一名地產代理，亦持有愉欣投資有限公司及喜利創投有限公司的股份。

嘉湖山莊商場舖位買家被抬價多付956萬元

案情指天水圍嘉湖山莊一個商場舖位的業主於2014年10月初放售舖位，作價1,900萬元。被告於10月中以譽匯作為地產代理的身分，安排原本賣方與他持有股份的愉欣以1,900萬元簽訂臨時買賣合約。愉欣其後以確認轉售（俗稱「摸貨」）方式，將舖位轉售予一對買家夫婦。

被告在交易過程中向該買家夫婦虛假地表示，舖位的賣方愉欣叫價3,200萬元出售物業，並向該買家夫婦隱瞞自己在愉欣的實益權益，誘使對方最終以2,856萬元向愉欣購買該物業，比起原本叫價多付956萬元。

天水圍嘉湖山莊。（資料圖片）

其後被告又於2014年12月向上述買家夫婦推介九龍青山道嘉名工廠大廈一個物業，並在交易過程中隱瞞該物業的原本賣方叫價2,600萬元。其後，被告持有股份的喜利以2,592萬元購入該物業，而譽匯為該項交易的地產代理。被告並誘使上述買家夫婦中的妻子，最終以約3,143萬元向喜利購買該物業，致使其多付約551萬元，而交易的地產代理為盈信。

根據《地產代理條例》，被告身為地產代理，須向客戶披露他對物業的實益權益，以及就物業獲處置後可得的任何利益。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，完成調查後向律政司徵詢法律意見，並按有關法律意見落案起訴被告。廉署又強調，一直積極加強地產代理業從業員對防貪法例的認識，並提醒從業員在進行物業交易時，必須秉持專業誠信操守，保障物業買賣雙方的利益。