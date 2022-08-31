神童升大學｜天水圍直資李兆基書院13歲入港大　獲工程系破格取錄

過去不乏資優生「跳級」升讀大學。據了解，天水圍直資英文中學「香港青年協會李兆基書院」一名13歲學生獲香港大學破格取錄，即將於新學年入讀工程學院，暫未知其獲港大破格取錄的條件為何。《香港01》正向港大工程學院查詢，正待回覆。



消息指，香港青年協會李兆基書院一名13歲學生獲香港大學破格取錄，即將於新學年入讀工程系。（資料圖片）

香港大學回覆查詢時指，校方一般以學生的學術成績及表現作為主要取錄因素，學生年齡並非考慮關鍵，港大過往亦曾經取錄過較入學平均年齡為輕的學生，又強調會為有不同需要的學生提供援助，包括學業輔導、交流機會、職業導向及生涯規劃支援等，以全面協助同學於學術以至個人成長方面的發展。

去年13歲「數學神童」入讀城大

去年亦曾有「數學神童」破格升讀大學，浸會大學附屬學校王錦輝中小學學生江誥綸，去年以13歲之齡，報考英國高考（GCE A-Level），在純粹數學、高等數學、生物、化學及物理合共5科，全部考取A級佳績，IELTS獲8級佳績。獲城市大學破格取錄修讀工學士智能製造工程（Intelligent Manufacturing Engineering）課程。

江誥綸其智商獲評150、兩歲半已懂乘數表的資優生，極具天賦，中小學曾5次跳級，6歲入讀小二，小五升中一，中一升中三，中三升中五，中五升大學一年級，多次轉校、跳級後，提早應考公開試。