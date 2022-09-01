疫情．最新｜再直逼單日一萬宗確診 百萬學子今疫下開學
撰文：黃煦緻 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 黃梁 黃金棋 孔繁栩 馬煒傑 劉夢婷 何瑞芬 江麗盈
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本港新冠病毒疫情持續，百萬學子今日（1日）開學。昨日（8月31日）開學前夕新增9,495確診，再次單日增逾9,000宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君不諱言，已預期單日增逾萬宗。
消息指現時疫苗通行證僅限於12歲或以上居民，當局考慮為提升兒童接種新冠疫苗比率，正研究將疫苗通行證適用年齡降至5歲兒童，即兒童也要接種三劑科興或兩劑復必泰，才可進入食肆等處所。政府同時考慮第二針及第三針容許相隔時間由最多6個月，減至5個月。
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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼
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開學｜蔡若蓮發信學校籲續推動打疫苗 築建保護屏障維持校園生活開學｜英文教師短缺 有學校今仍登招聘廣告 僅1人面試開學｜中學校長稱疫情致學生學習經歷有缺失 倡不應一刀切停面授開學｜民建聯派3600份開學包予基層家庭 內附快測包冀減經濟負擔觀塘中學急聘中文教師要求翌日到任 教育界人士指情況以往少見開學｜中學11月起三針率9成始准全日課 校長憂時間急添家長壓力開學︱曾確診學生將陸續打第3針 中學校長對11月9成接種率有信心
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▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼
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日本開關｜自由行返鄉有望？ 日本國家旅遊局：遊日仍要報團日本開關｜入境可免導遊 縱橫遊推東京「半自由行團」售7999元韓國開關︱9.3撤入境前陰性要求 到埗後需檢測 無打針不需隔離永安旅遊揭騙徒盜用商標呃錢 以低價酒店套票及樂園門票作招徠
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