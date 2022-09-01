疫情．最新｜再直逼單日一萬宗確診　百萬學子今疫下開學

本港新冠病毒疫情持續，百萬學子今日（1日）開學。昨日（8月31日）開學前夕新增9,495確診，再次單日增逾9,000宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君不諱言，已預期單日增逾萬宗。



消息指現時疫苗通行證僅限於12歲或以上居民，當局考慮為提升兒童接種新冠疫苗比率，正研究將疫苗通行證適用年齡降至5歲兒童，即兒童也要接種三劑科興或兩劑復必泰，才可進入食肆等處所。政府同時考慮第二針及第三針容許相隔時間由最多6個月，減至5個月。



昨日疫情總覽：



8月31日本地個案的即時有效繁殖率為1.36，代表確診宗數仍會上升。（港大醫學院圖片）

▼5月3日 中學復課▼



+ 22

▼8月29日 教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼



+ 2

▼8月31日 港大舉行新生入學禮▼



+ 5

▼8月染疫官員一覽▼



+ 5

▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



+ 2

▼8月26日起強制檢測公告▼



+ 41

▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼



+ 8

▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼

