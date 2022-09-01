疫情．最新｜再直逼單日一萬宗確診　百萬學子今疫下開學

撰文：黃煦緻 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 黃梁 黃金棋 孔繁栩 馬煒傑 劉夢婷 何瑞芬 江麗盈
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本港新冠病毒疫情持續，百萬學子今日（1日）開學。昨日（8月31日）開學前夕新增9,495確診，再次單日增逾9,000宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君不諱言，已預期單日增逾萬宗。

消息指現時疫苗通行證僅限於12歲或以上居民，當局考慮為提升兒童接種新冠疫苗比率，正研究將疫苗通行證適用年齡降至5歲兒童，即兒童也要接種三劑科興或兩劑復必泰，才可進入食肆等處所。政府同時考慮第二針及第三針容許相隔時間由最多6個月，減至5個月。

昨日疫情總覽：

疫情．8.31｜再增逾9000宗確診　疫苗通行證擬適用年齡降至5歲
8月31日本地個案的即時有效繁殖率為1.36，代表確診宗數仍會上升。（港大醫學院圖片）

▼5月3日　中學復課▼

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▼8月29日　教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼

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▼8月31日　港大舉行新生入學禮▼

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▼8月染疫官員一覽▼

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開學前夕增9495確診　多一校有班別停課　張竹君：過萬宗是預期內疫情｜增9人離世　打3針34歲男亡　臨床診斷死因與紅血球增生有關疫情｜劉宇隆：研縮短青少年第二及第三針隔距　加強到校接種服務消息：政府研下調疫苗通行證涵蓋年齡　由12歲降至5歲疫情｜13私院病床增至380張　使用率7成　8間收公院病人「合格」建築物渠管成沙士、新冠傳播途徑　袁國勇：政府多年未有改善措施勞福局局長孫玉菡到沙田了解區內服務　包括安老統評機制運作北角東寶小館疑違反租約條款　食環署終止租約　最遲9.2交還檔口

▼8月28日　彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼

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開學｜蔡若蓮發信學校籲續推動打疫苗　築建保護屏障維持校園生活開學｜英文教師短缺　有學校今仍登招聘廣告　僅1人面試開學｜中學校長稱疫情致學生學習經歷有缺失　倡不應一刀切停面授開學｜民建聯派3600份開學包予基層家庭　內附快測包冀減經濟負擔觀塘中學急聘中文教師要求翌日到任　教育界人士指情況以往少見開學｜中學11月起三針率9成始准全日課　校長憂時間急添家長壓力開學︱曾確診學生將陸續打第3針　中學校長對11月9成接種率有信心

▼8月26日起強制檢測公告▼

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確診大廈｜增至1.3萬幢　涉半山帝景園、紅山半島、碧瑤灣等強檢大廈︱64幢上榜涉寶翠園、凱匯等豪宅　柴灣6大廈居民須強檢河畔花園、水泉澳邨及悅湖山莊等地區污水陽性　政府派快測籲自檢嘉湖山莊麗湖居、新興花園康智閣69人未有強檢　8人合共被罰8萬元李家超寓所帝庭園等三區污水樣本陽性　民政處派20.5萬套快測包

▼8月31日　北角東寶小館擬9月2日結業▼

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日本開關｜自由行返鄉有望？　日本國家旅遊局：遊日仍要報團日本開關｜入境可免導遊　縱橫遊推東京「半自由行團」售7999元韓國開關︱9.3撤入境前陰性要求　到埗後需檢測　無打針不需隔離永安旅遊揭騙徒盜用商標呃錢　以低價酒店套票及樂園門票作招徠

▼8月31日　北角東寶小館擬9月2日結業▼

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