疫情．最新｜李家超：粵方支持港人北上逆隔離　陳國基率小組跟進

撰文：黃煦緻 王潔恩 林穎嫺 黃偉倫 歐陽德浩 黃梁 黃金棋 孔繁栩 馬煒傑 劉夢婷 何瑞芬 江麗盈
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本港新冠病毒疫情持續，百萬學子今日（1日）開學。昨日（8月31日）開學前夕新增9,495確診，再次單日增逾9,000宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君不諱言，已預期單日增逾萬宗。

消息指現時疫苗通行證僅限於12歲或以上居民，當局考慮為提升兒童接種新冠疫苗比率，正研究將疫苗通行證適用年齡降至5歲兒童，即兒童也要接種三劑科興或兩劑復必泰，才可進入食肆等處所。政府同時考慮第二針及第三針容許相隔時間由最多6個月，減至5個月。

昨日疫情總覽：

疫情．8.31｜再增逾9000宗確診　疫苗通行證擬適用年齡降至5歲
8月31日本地個案的即時有效繁殖率為1.36，代表確診宗數仍會上升。（港大醫學院圖片）

▼9月1日　創知中學開學▼

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▼5月3日　中學復課▼

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【14:42】李家超承認正研究調整疫苗通適用年齡。有消息指，當局正研究疫苗通行證適用年齡，是否可以由現時12歲以上，降至5歲以上。

【14:36】行政長官李家超表示，粵深兩地支持港方提出的港人北上逆隔離建議，將設專班推進落實，港方小組由政務司司長陳國基率領。逆隔離是指港人返回內地，先在香港的設施進行隔離，然後以密封方式入內地，取代現時在內地的7天酒店隔離。

直播｜李家超：粵方支持逆向隔離　河套區試點　隔離後閉環返內地

【13:15】特首李家超原定一連兩天訪問廣東，但臨時改為視像形式，今日（1日）與廣東省、廣州市及深圳市領導舉行網上會議。李家超昨天透露，話題包括商討兩地人民口岸交流、以及探討可行的便利通關措施。

據了解，有關視像會面討論了回內地人士在港「逆向隔離」的安排，李家超將於記者會交代成果，預料不涉及本地防疫政策更新。

疫情｜沙田廣林苑茂林閣11人違強檢公告　8人被票控共罰8萬

【13:11】政府今早派員於沙田廣林苑茂林閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。政府在是次行動共檢查了381名受檢人士。當中11人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中8人發出了10,000元定額罰款通知書。

開學｜疫情嚴峻　小學開學禮要睇直播　學生桌子上置膠板

【12:09】新學年今日（1日）開始，全港學校於新學年將維持半天面授課堂。位於油塘的福建中學附屬學校，今早陸續有小學生返校。有小學生說，即使要早起床亦不介意，「真係好興奮！可以見番啲同學仔！」亦有家長表示，為子女做快測早已「熟能生巧」，約五分鐘內已可完成。該校的校長透露，今早有1至2名學生忘記做快測，之後補做後，已可如常上課。

▼9月1日　福建中學附屬學校開學▼

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何栢良稱疫苗通行證有效谷針　建議要求兒童打2針復必泰或3針科興

【11:57】政府研究將疫苗通行證年齡下限由12歲降至5歲，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（1日）在電台節目表示，支持相關做法，形容疫苗通行證是「最有效谷針措施」，但政府在推行時要考慮很多因素，其中一個是要接種多少劑疫苗才能有效預防重症，建議將兒童的疫苗通行證要求定為接種兩劑復必泰疫苗或三劑科興疫苗。

文體盛事煞停　龍舟賽棄港：因港府無防疫路線　鄭泳舜憂落後全球

【11:37】疫情再度升溫，多項體育及文化盛事緊急煞停，包括國際龍舟錦標賽及薄扶林舞火龍，令主辦方措手不及，業界怨聲不斷。薄扶林村火龍會總監蕭崑崙、中國香港龍舟總會主席鍾志樂、體育專員楊德強、立法會民政事務委員會主席鄭泳舜今日（1日）出席港台節目，都對取消活動表示失望，鄭泳舜更直言：「一刀切咁限制，只會帶嚟骨牌效應，你唔搞咪其他國家爭住搞囉！」

開學｜中學生太興奮夜瞓險遲到無做快測　中五生嘆：暑假太短

【09:38】經歷約兩星期的短暫暑成以上恢復全日面授，到11月則第三針亦要達9成。

位於旺角的創知中學今早開學，有學生坦言開學前一晚心情興奮而晚睡，今早險些遲到要搭的士返學，亦來不及做快測；亦有同學坦言忘記按教育局建議提早兩日快測，校方安排未有做快測的學生在洗手間補做，並在有蓋操場等候。

▼8月29日　教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼

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▼8月31日　港大舉行新生入學禮▼

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▼8月染疫官員一覽▼

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開學前夕增9495確診　多一校有班別停課　張竹君：過萬宗是預期內疫情｜增9人離世　打3針34歲男亡　臨床診斷死因與紅血球增生有關疫情｜劉宇隆：研縮短青少年第二及第三針隔距　加強到校接種服務消息：政府研下調疫苗通行證涵蓋年齡　由12歲降至5歲疫情｜13私院病床增至380張　使用率7成　8間收公院病人「合格」建築物渠管成沙士、新冠傳播途徑　袁國勇：政府多年未有改善措施勞福局局長孫玉菡到沙田了解區內服務　包括安老統評機制運作北角東寶小館疑違反租約條款　食環署終止租約　最遲9.2交還檔口

▼8月28日　彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼

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開學｜蔡若蓮發信學校籲續推動打疫苗　築建保護屏障維持校園生活開學｜英文教師短缺　有學校今仍登招聘廣告　僅1人面試開學｜中學校長稱疫情致學生學習經歷有缺失　倡不應一刀切停面授開學｜民建聯派3600份開學包予基層家庭　內附快測包冀減經濟負擔觀塘中學急聘中文教師要求翌日到任　教育界人士指情況以往少見開學｜中學11月起三針率9成始准全日課　校長憂時間急添家長壓力開學︱曾確診學生將陸續打第3針　中學校長對11月9成接種率有信心

▼8月26日起強制檢測公告▼

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確診大廈｜增至1.3萬幢　涉半山帝景園、紅山半島、碧瑤灣等強檢大廈︱64幢上榜涉寶翠園、凱匯等豪宅　柴灣6大廈居民須強檢河畔花園、水泉澳邨及悅湖山莊等地區污水陽性　政府派快測籲自檢嘉湖山莊麗湖居、新興花園康智閣69人未有強檢　8人合共被罰8萬元李家超寓所帝庭園等三區污水樣本陽性　民政處派20.5萬套快測包

▼8月31日　北角東寶小館擬9月2日結業▼

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日本開關｜自由行返鄉有望？　日本國家旅遊局：遊日仍要報團日本開關｜入境可免導遊　縱橫遊推東京「半自由行團」售7999元韓國開關︱9.3撤入境前陰性要求　到埗後需檢測　無打針不需隔離永安旅遊揭騙徒盜用商標呃錢　以低價酒店套票及樂園門票作招徠

▼8月31日　北角東寶小館擬9月2日結業▼

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