疫情．最新｜李家超：粵方支持港人北上逆隔離　陳國基率小組跟進

本港新冠病毒疫情持續，百萬學子今日（1日）開學。昨日（8月31日）開學前夕新增9,495確診，再次單日增逾9,000宗，衞生防護中心傳染病處主任張竹君不諱言，已預期單日增逾萬宗。



消息指現時疫苗通行證僅限於12歲或以上居民，當局考慮為提升兒童接種新冠疫苗比率，正研究將疫苗通行證適用年齡降至5歲兒童，即兒童也要接種三劑科興或兩劑復必泰，才可進入食肆等處所。政府同時考慮第二針及第三針容許相隔時間由最多6個月，減至5個月。



昨日疫情總覽：



8月31日本地個案的即時有效繁殖率為1.36，代表確診宗數仍會上升。（港大醫學院圖片）

▼9月1日 創知中學開學▼



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▼5月3日 中學復課▼



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【14:42】李家超承認正研究調整疫苗通適用年齡。有消息指，當局正研究疫苗通行證適用年齡，是否可以由現時12歲以上，降至5歲以上。

【14:36】行政長官李家超表示，粵深兩地支持港方提出的港人北上逆隔離建議，將設專班推進落實，港方小組由政務司司長陳國基率領。逆隔離是指港人返回內地，先在香港的設施進行隔離，然後以密封方式入內地，取代現時在內地的7天酒店隔離。

【13:15】特首李家超原定一連兩天訪問廣東，但臨時改為視像形式，今日（1日）與廣東省、廣州市及深圳市領導舉行網上會議。李家超昨天透露，話題包括商討兩地人民口岸交流、以及探討可行的便利通關措施。



據了解，有關視像會面討論了回內地人士在港「逆向隔離」的安排，李家超將於記者會交代成果，預料不涉及本地防疫政策更新。

【13:11】政府今早派員於沙田廣林苑茂林閣的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。政府在是次行動共檢查了381名受檢人士。當中11人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中8人發出了10,000元定額罰款通知書。

【12:09】新學年今日（1日）開始，全港學校於新學年將維持半天面授課堂。位於油塘的福建中學附屬學校，今早陸續有小學生返校。有小學生說，即使要早起床亦不介意，「真係好興奮！可以見番啲同學仔！」亦有家長表示，為子女做快測早已「熟能生巧」，約五分鐘內已可完成。該校的校長透露，今早有1至2名學生忘記做快測，之後補做後，已可如常上課。

▼9月1日 福建中學附屬學校開學▼



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【11:57】政府研究將疫苗通行證年齡下限由12歲降至5歲，港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（1日）在電台節目表示，支持相關做法，形容疫苗通行證是「最有效谷針措施」，但政府在推行時要考慮很多因素，其中一個是要接種多少劑疫苗才能有效預防重症，建議將兒童的疫苗通行證要求定為接種兩劑復必泰疫苗或三劑科興疫苗。

【11:37】疫情再度升溫，多項體育及文化盛事緊急煞停，包括國際龍舟錦標賽及薄扶林舞火龍，令主辦方措手不及，業界怨聲不斷。薄扶林村火龍會總監蕭崑崙、中國香港龍舟總會主席鍾志樂、體育專員楊德強、立法會民政事務委員會主席鄭泳舜今日（1日）出席港台節目，都對取消活動表示失望，鄭泳舜更直言：「一刀切咁限制，只會帶嚟骨牌效應，你唔搞咪其他國家爭住搞囉！」

【09:38】經歷約兩星期的短暫暑成以上恢復全日面授，到11月則第三針亦要達9成。



位於旺角的創知中學今早開學，有學生坦言開學前一晚心情興奮而晚睡，今早險些遲到要搭的士返學，亦來不及做快測；亦有同學坦言忘記按教育局建議提早兩日快測，校方安排未有做快測的學生在洗手間補做，並在有蓋操場等候。

▼8月29日 教育局長蔡若蓮到訪灣仔聖若瑟書院▼



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▼8月31日 港大舉行新生入學禮▼



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▼8月染疫官員一覽▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月26日起強制檢測公告▼



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▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼



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▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼

