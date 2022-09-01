開學｜中學生太興奮夜瞓險遲到無做快測　中五生嘆：暑假太短

經歷約兩星期的短暫暑假，全港中小學今日（1日）在確診隨時破萬宗下開學，中學可在全校第二劑疫苗接種率達9成以上恢復全日面授，到11月則第三針亦要達9成。

位於旺角的創知中學今早開學，有學生坦言開學前一晚心情興奮而晚睡，今早險些遲到要搭的士返學，亦來不及做快測；亦有同學坦言忘記按教育局建議提早兩日快測，校方安排未有做快測的學生在洗手間補做，並在有蓋操場等候。

有同學則坦言暑假只得兩個星期實在太短，「冇放鬆嘅時間，兩星期只出過去兩三次。」



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創知中學今早7時許，已有學生陸續返校，同學進入校園需量體溫、使用消毒搓手液。無做快測的同學獲安排到有蓋操場的活動室登記，由老師派發快測包後，同學前往洗手間或更衣室撩鼻，之後在操場等候。該校今日有至少10多名學生忘做快測，部份學生指因三個月內曾確診不需做，但為安全起見到校亦補做。

中五的李同學表示，昨晚因開學太興奮，晚上12時才入睡，結果今早較晚起床險些遲到，要坐的士到校，故來不及做快測，返校後才補做，並說昨日及前日（8月30日及31日）有按教育局建議做快測。另一名忘做快測的中二生陳同學則指因首日上課而忘記做，「聽日會做返」，又坦言未有提前兩日開始做快測。

返學從來是有人歡喜有人愁，讀中五的鍾同事及林同學坦言今個假期太短，鍾同學指今年暑假僅兩星期，突然就由中四升上中五，感覺十分倉猝，「冇放鬆嘅時間，平時暑假會出去玩，兩星期好似只出過兩三次街。」她指不希望因疫情停面授，因中五有公開試壓力，網課也較難集中精神。

中一新生今日首次踏入中學校園，家長曾太陪同中一女兒曾同學返學，坦言自己都有些緊張，但女兒因已上幾天適應班，則不太緊張。她稱面對嚴重疫情，已安排女兒戴具更高防護效能的3D口罩回校，又指過去不時停課的安排令家長無所適從，希望當局勿貿然停面授。

創知校長黃晶榕表示，學校98.4%學生已接種兩針，三針則只有七成左右，坦言11月想申請全日面授有挑戰，但同樣是動力，對目標審慎樂觀。他稱校方會做好辨識工作，分批安排教職員帶學生打針，又稱教育局「金銀銅」獎制度可吸引傳媒關注，亦可為業界帶來良性競爭，家長更可督促學校努力，但強調即使無獎項，校方本著接種疫苗護己護人的精神，都會鼓勵學生打針。

創知中學加裝消毒通道裝置，當確診數過萬宗時會啟用。（歐嘉樂攝）

對於開學前確診數近萬宗，黃指學校已增加消毒通道裝置，當確診數過萬宗後，會考慮要求師生返校前通過該通道。他又希望不要停全日面授，但萬一停亦有所安排，其中一方案是早上面授下午網課；另一安排則是減少課堂時間，將下午課壓縮到上午上，惟兩者對學校而言均不太理想，「老師又辛苦，學與教、品德教育影響好大，樂器吹奏、學界比賽半停頓，對體藝發展影響好大。」

創知中學今日在開學禮上升旗。（歐嘉樂攝）

學校在開學禮安排儀仗隊升國旗，黃指，新學年新希望，希望疫情穩定及盡快通關，並稱在政治社會事件後，業界亦希望愛國教育落地生根，加強學生國民身份認同。