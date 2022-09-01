01消息：工傷僱員復康先導計劃本月底終出台　勞聯促擴至所有行業

疫情影響工程進度，趕工下工傷現象加劇，今年首季職業傷亡高達9092宗、工業意外有1232宗，而香港復康治療輪候時間長，不少工傷僱員未能在黃金期間得到治療。港府早於2019年《施政報告》提出推出為期三年的「工傷僱員復康先導計劃」，為工傷六星期後仍未復工的工傷僱員，提供私營門診復康治療服務。據悉，計劃提出3年後，終趕及本月底、即新一份《施政報告》發表前出台。



有勞工界認為，相關計劃目的是讓工傷僱員及早接受適切治療，大方向無問題，但現時先導計劃對象僅限於建造業，建議政府在計劃推出後，同步開始籌備下一階段計劃，並擴展至所有行業，當局也應及早為計劃未來開支作盤算。



▼工傷僱員復康先導計劃將以建造業工友為服務對象▼



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先導計劃對象僅建造業僱員 周小松冀下階段擴至所有行業

勞聯勞工界議員周小松指，政府早在三年前已提出工傷僱員復康先導計劃，為工傷六星期後仍未復工的工傷僱員，提供私營門診復康治療服務，認為計劃方向可以。他提到，以往工友因工受傷，較難到私營機構接受治療或復康服務，在公營醫院輪候有時更會錯過黃金復康時間，但在新的計劃下，工友有望適時接受適切的治療或復康服務，早日復工，對勞資雙方、保險公司、以至社會都是好事。​​

周小松續指，建造業經常發生工傷，其他行業也同樣，建議政府在計劃推出後，要同步開始籌備下一階段，將計劃擴展至所有行業。他特別提到，計劃未來開支是從勞保中徵費，還是繼續由政府出資，當局應及早作盤算。

周小松。（資料圖片）

外判商提供服務非保險公司 減逼工友盡快復工降賠償觀感

勞工處與保險業界在2003年曾合作推出「自願復康計劃」，由參與計劃的保險公司選擇合適的工傷個案，主動邀請受傷僱員參與，為他們提供復康護理服務。

雖然都是想工友適時接受適切治療，但周小松形容這項計劃屬「失敗」，因由保險公司主導，有工友感覺保險公司從自身利益出發，總是想他們盡快復工，減少賠償，「變咗工友唔係好受落。」相反，工傷僱員復康先導計劃由政府出資，並由職安局管理的外判商提供服務，應該會較為中立。

為期3年 涉4.34億元非經常性開支

翻查立法會文件，工傷僱員復康先導計劃為期3年，涉及非經常性開支約4.34億元。目標對象為因工造成身體受傷六個星期後仍未復工的建造業僱員，為他們提供私營門診復康治療服務，有關服務會由註冊醫生、骨科專科醫生、物理治療師及職業治療師提供，並包括所需的影像檢測服務(例如X光等)。

政府在文件中也提到，會視乎先導計劃的成效，探討將先導計劃擴展至其他工傷僱員，並由僱主承擔計劃的開支，當局會在適當時候諮詢僱主及其他持份者的意見。

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