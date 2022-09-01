浸會醫院放射診斷部13員工染疫 8.28一同出席社交活動 7人檢疫
撰文：林穎嫺
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疫情持續，多間醫院先後爆疫。香港浸信會醫院今日（1日）表示，放射診斷部20名職員周日（8月28日）一同出席社交活動後，至今累計有13名職員染疫，包括10名放射技師及2名護士，其餘7名仍未確診的放射技師已被列為密切接觸者，須即時休假檢疫。
《香港01》已就此向浸會醫院查詢，正待回覆。
至少10名放射技師、2名護士確診
浸會醫院表示，周一（8月29日）至今日累計有13名員工確診，包括10名放射技師、2名護士，以及一名健康服務助理，全部已按政府規定隔離，另有7名放射技師因曾參與同一社交活動而被列為密切接觸者，要即時檢疫及休假。
該院表示，已即時調配人手，確保所有緊急病人服務不受影響，而非緊急之服務有可能延緩，對受影響的醫生及病人表示歉意。
浸會醫院續指，所有員工於當值期間均有佩戴適當之防護裝備，並會在上班前進行快速測試，強調會持續提醒員工應遵守院內的感染控制指引、注意個人衛生及遵守限制社交措施，避免參與或舉辦聚會。
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