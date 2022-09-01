前警員涉性騷擾自閉兒　迫看咸片兼齊手淫　直播與妻交歡叫子觀賞

前警員被指向患有自閉症的兒子，作出多項嚴重猥褻行為，包括迫看咸片，在兒子面前自瀆，更問子要否「一齊做」，並與兒子在不同地方一起手淫。他更涉曾攝錄與妻子性交情況，叫兒子在鄰房看直播，翌日並問兒子他是否「雄武」。被告對指控一概否認，案件今(1日) 在高等法院開審。



案發時兒子X只有10至12歲

47歲的被告，被控10項罪名，包括4項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻為、3項煽惑年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為、及3項殘酷對待兒童的交替性控罪。指他於2016年至2018年12月，在香港及澳門侵犯兒子X，案發時X約10至12歲。

47歲前警員否認嚴重猥褻侵其兒子，案件在高等法院開審。（資料圖片）

自小口述教導自瀆

控方在開案陳詞指，被告是一名20年經驗的警員，現已離職。他與妻及兒子X案發時居於屯門一警員宿舍。控方指，被告自小便口述教導兒子自瀆，並叫兒子不要告訴別人，否則他們都「死梗」。

兒面面前自瀆並問你搞唔搞

X讀小五約10歲時，被告開始每星期向X播放色情片，內容有性交及口交，又有男女、男男或女女的性交情況，被告更在兒子面前露體及手淫，其子更稱這情況幾乎每星期都發生，約數星期後，被告會問兒子X：「你搞唔搞？」X認為變態，但後來也有跟住做。

商場廁所一同手淫

X又指，這情況在2017年起變得愈來愈頻繁，幾乎日日都做，有時二人到商場逛街，也會做這種「慶祝」活動，兩父子會到商場廁所，各自在廁格內看色情片及自瀆，X有時會在廁格內用手機放出色情片的聲音，讓其父以為他亦有在手淫。

直播與妻性交情況供子觀看

X又指，有次被告與母親Y在家中性交，被告事前在房內安裝攝錄鏡頭，並在兒子的電子器材中安裝程式，叫兒子在房間內觀看他們兩夫婦的性交直播，翌日更問兒子：「我尋晚雄唔雄武啊？」事後被告拆掉鏡頭，並把相關程式亦刪掉。控方指，X當時只有12歲，他稱諗起事件都覺嘔心。

拿籐條及刀迫子手淫

控方又指，被告仍不住叫兒子X與他一同手淫，X曾拒絕，被告便拿出籐條威嚇，X被威迫下照造。亦有次被告與X一同看足球賽，當時X的母親Y在房內睡覺，被告又叫X手淫，X稱怕吵醒母拒絕，被告便從房拿出被袋笠住X，然後拿刀指嚇X，X最終亦有作手淫。

澳門酒店房再做稱唔怕鄰居聽到

至2018年12月，兩父子曾一起到澳門，X指被告在房內播色情片及叫他一起手淫，並稱：今次唔怕鄰居聽到。X指被告當時有一邊看片一邊手淫，並有發出呻吟叫聲，X形容被告的聲音似雞叫，好似「癲咗」，他事後向社工憶述事件時稱，仍記得那叫聲，和色情片中女主角的特寫鏡頭。

被捕後稱我無做過

主控官又透露，被告在2018及2019年曾兩度中風。X則在2019年被診斷患有自閉症及適應障礙。2019年由社會福利署報警。被告在2020年被捕時稱：「我無做過。」他與警方進行錄影會面時，亦一概否認所有指控。

控方明天將播放事主X的會面錄影。

案件編號：HCCC 251/2021