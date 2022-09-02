疫情．直播｜增9901宗確診　包括187宗輸入　多8人死亡

疫情嚴峻，單日確診昨日破萬宗，今日（2日）個案稍為回落，新增9901宗確診 包括187宗輸入。累計2667名確診病人留院，包括350宗新入院個案，危殆個案累計48宗，多8人死亡，2人送急症室時已死亡，其中一名82歲男長者無打針，快測陽性亦無呈報及求診，昨日家人發現在家暈倒，送到屯門醫院急症室時已無心跳，其後死亡，核酸測試發現CT值為19.5。學校呈報個案337宗。



政府預備下調疫苗通行證年齡到5歲，要打兩針，最快未來一兩星期公布詳情，預計有2個月過渡期安排兒童打針。



昨日疫情總覽：



8月31日本得個案的即時有效繁殖率為1.36，確診數字持續上升。（港大醫學院圖片）

▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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【16:45】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增9901宗確診 包括187宗輸入。學校呈報個案337宗。她澄清昨日說錯，有記者提問，如小朋友沒有手機要去疫苗通行證處方點算？可用疫苗的紙本，昨日講錯為手機。

變異病毒株方面：

-懷疑BA.4/5有輕微上升：60.3% ，估計社區內53% 個案為BA.5； BA4約7%

-懷疑BA.2.12.1：約6%

-BA2.2：30.4%

【16:42】兩宗懷疑院內感染，包括香港佛教醫院內科病房，一位患有慢性肺病的82歲女病人，因情況轉差，8月30日轉QE接受治療，經檢測後確診，目前情況危殆，醫院調查後，在病房篩查，再發現佛院同病格，有2名88、101歲病人確診，正接受胥，一人穩定，一人嚴重，現正調查。

【16:30】醫院管理局總行政經理劉家獻表示，本港今日（2日）累計2667名確診病人留院，包括350宗新入院個案，危殆個案累計48宗，多8人死亡，2人送急症室時已死亡，其中一名８２歲男長者無打針，快測陽性亦無呈報及求診，昨日家人發現在家暈倒，送到屯門醫院急症室時已無心跳，其後死亡，核酸測試發現CT值為19.5。

【16:09】本港疫情反彈，衞生防護中心傳染病處主任張竹君在昨日（1日）疫情記者會證實，政府最快下周公布會下調疫苗通行證適用年齡至5歲。香港兒童權利委員會今日（2日）發聲明批評，學童在疫情下已失去校內活動多時，此舉是進一步剝削其應有的家庭和社交生活、損害兒童身心發展，要求家長為子女買手機亦會增加無數家庭的負擔，強調「兒童的基本權利不應被用作接種疫苗的交換條件」，直斥當局漠視兒童的最佳利益，促請當局改以其他方式呼籲家長帶學童打針。

【13:12】政府今早派員到荃灣麗城花園第一期第2座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有2019冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。行動共檢查約320名受檢人士。當中15人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中七人發出了10,000元定額罰款通知書。

【10:29】文化體育及旅遊局發言人今日（2日）表示，文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖對2019冠狀病毒病核酸測試呈陽性，現正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。黃智祖最近一次上班日期為昨日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。

【09:53】本港昨日確診個案破萬宗，政府將於下周公布疫苗通行證適用年齡降至5歲的詳情。政府專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今早（2日）在電台節目指，疫情仍未見頂，料確診數字會繼續上升，疫苗通行證下調適用年齡旨在推高新冠疫苗接種率，形容現時正與疫情賽跑，強調要盡一切可能推高疫苗接種率。

【08:45】律政司發言人今日（2日）表示，律政司副司長張國鈞對冠狀病毒病核酸檢測結果呈陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。張國鈞最近一次上班日期為昨日，他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試。他最近沒有外遊紀錄。發言人表示，會為相關辦公室徹底清潔和消毒，其他相關職員也會繼續接受檢測。

▼8月染疫官員一覽▼



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【08:05】沙田豐和邨和安樓今早（2日）解封，其間636人接受檢測，當中發現13宗陽性檢測個案。

▼9月1日 創知中學開學▼



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▼8月30日 衞生署醫管局疫情記者會▼



▼9月1日 福建中學附屬學校開學▼



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▼8月染疫官員一覽▼



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▼8月28日 彩雲社區中心舉行長幼新冠疫苗接種日▼



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▼8月26日起強制檢測公告▼

