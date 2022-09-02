北角東寶小館最後一夜     食客捧場道別   以畫作紀錄最後一刻

位於北角渣華道市政大廈內的東寶小館，由於被食環署指違反租約條款，今日（2日）最後一天營運，結束約30年歷史。記者傍晚時份到達東寶，雖然仍有空桌，但已全部留座，門外陸續有食客排隊等候安排入座。



有食客一行四人，帶同紙筆，邊吃邊畫，描繪東寶的食物，以及餐廳經理露比。他們表示希望感受東寶的氣氛，有時載歌載舞，餐廳經理露比更會表演一字馬及筷子開啤酒，認為相當有特色，希望可以透過畫作，為東寶留下紀錄。



播張國榮懷舊金曲 食客盼有天「風再起時」

東寶傍晚時份一直播放張國榮的懷舊金曲，部份人聞歌起舞，又期望東寶「風再起時」的一天。場內雖然仍未滿座，但職員已忙得不可開交，廚房不斷遞出風沙雞、黃金蝦等名菜。食客則手持盛載啤酒的「戰鬥碗」乾杯，場內氣氛熱鬥。

▼8月31日 北角東寶小館擬9月2日結業▼



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食環署日前指，東寶四個攤檔的四位承租人，並非以獨資經營者身分經營攤檔，故此向承租人發出「擬終止租約通知書」。雖然承租人曾就曾此提出申述，但經審視後，認為仍有充分證據顯示，承租人違反該租約條款，遂於8月26日發出「終止租約通知書」，終止與其簽訂的租約及收回有關街市攤檔。

署方之後又指，東寶承租人長時間不在攤檔，甚至長期身處海外，涉嫌違規分租；但承租人如需時安排將設備遷離攤檔，會酌情處理。

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