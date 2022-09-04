疫情．最新｜單日再破萬宗料將續升　周一起訪院舍須核酸陰性證明

撰文：孔繁栩 王潔恩 陳淑霞 歐陽德浩 葉泳心 黃偉倫 黃煦緻
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香港疫情踏入9月持續嚴峻，單日確診連續三日在一萬宗水平徘徊，昨日（3日）新增10,426宗確診個案，再度破萬，當中包括10,222宗本地個案及204宗輸入個案，另錄得7宗病人離世個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容，香港現時疫情處於上升軌道，預期短期內或會繼續上升，籲市民謹守防疫措施。

政府上周日（8月28日）收緊堂食限制，要求出席8人以上宴會人士在進入食肆前須提供24小時內的快速測試陰性證明，為食肆提供的7日適應期昨晚屆滿，即今（4日）起餐飲處所負責人須確保顧客要符合新要求。

鑑於院舍持續出現住客或員工確診，社署更新訪客探訪院舍前的檢測要求，明日（5日）起所有訪客（公務探訪除外）除了須續按照「疫苗通行證」要求，亦要在探訪前48小時內進行核酸檢測，並提供陰性結果證明才可到院舍探訪。

昨日疫情總覽：

疫情．9.3｜63處強檢　涉海濱南岸、領凱、海堤灣畔、藍天海岸等
8月31日本得個案的即時有效繁殖率為1.35水平，確診數字持續上升。（港大醫學院圖片）

▼9月3日　衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼

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歐家榮隔9日再現身疫情簡報會　略帶聲沙未回應染疫　稱多謝關心確診再破萬　體藝中學3學生派對後染疫　歐家榮：疫情短期仍上升增七死涉無求醫取新冠藥77歲翁　聯合醫院護士確診曾赴同事婚宴確診大廈︱增4490幢　涉帝庭園、寶翠園、名城等　多間酒店亦上榜

▼9月2日晚　警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼

牙醫荒｜衞生署9.5凌晨起推初步登記　荃灣、堅尼地城等4診所先行

▼9月3日　部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼

順利邨、彩雲邨及利安邨等五區11屋邨污水呈陽性　29.5萬人要快測公院受壓　高拔陞：非必要不重啟指定醫院　減三至四成預約手術學校防疫升級　中學料家長會配合　小學校長冀續有疫苗到校服務許樹昌料疫情有機會本月見頂　呼籲市民中秋避免聚會

▼9月3日家長及學生續往油麻地漢榮書局購買新學年教科書▼

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開學｜精工鬧書荒　廿人上門撲書　聖保祿家長：去第度買唔掙扎啦開學｜黃大仙祠辦開筆禮逾130學童參加　額頭點痣寓意開啟智慧

▼2021年中秋節　維園現賞月賞花燈人潮▼

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中秋節｜睇清賞月場地安排　佐敦谷公園延長開放　維園草坪凌晨關

▼2021年中秋節　大澳水鄉花燈節亮燈　遊客迫爆主辦方急腰斬▼

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▼8月28日　出席宴會需快測陰性實施首日▼

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▼9月2日　西貢區打擊衞生黑點及製捕鼠「黑盒」▼

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▼9月1日起強制檢測公告▼

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許樹昌料疫情有機會本月見頂　呼籲市民中秋避免聚會學校防疫升級　中學料家長會配合　小學校長冀續有疫苗到校服務11月入境毋須酒店隔離？陳國基稱暫無決定　如疫情可控必盡放寬公院受壓　高拔陞：非必要不重啟指定醫院　減三至四成預約手術

▼9月2日晚　北角東寶小館停業前惜別夜座無虛席▼

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▼9月1日　銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼

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▼9月1日　特首李家超公布將推「逆向隔離」措施▼

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▼8月起染疫官員一覽▼

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