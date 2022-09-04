疫情．最新｜單日再破萬宗料將續升 周一起訪院舍須核酸陰性證明
撰文：孔繁栩 王潔恩 陳淑霞 歐陽德浩 葉泳心 黃偉倫 黃煦緻
出版：更新：
香港疫情踏入9月持續嚴峻，單日確診連續三日在一萬宗水平徘徊，昨日（3日）新增10,426宗確診個案，再度破萬，當中包括10,222宗本地個案及204宗輸入個案，另錄得7宗病人離世個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容，香港現時疫情處於上升軌道，預期短期內或會繼續上升，籲市民謹守防疫措施。
政府上周日（8月28日）收緊堂食限制，要求出席8人以上宴會人士在進入食肆前須提供24小時內的快速測試陰性證明，為食肆提供的7日適應期昨晚屆滿，即今（4日）起餐飲處所負責人須確保顧客要符合新要求。
鑑於院舍持續出現住客或員工確診，社署更新訪客探訪院舍前的檢測要求，明日（5日）起所有訪客（公務探訪除外）除了須續按照「疫苗通行證」要求，亦要在探訪前48小時內進行核酸檢測，並提供陰性結果證明才可到院舍探訪。
昨日疫情總覽：
▼9月3日 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼
+1
歐家榮隔9日再現身疫情簡報會 略帶聲沙未回應染疫 稱多謝關心確診再破萬 體藝中學3學生派對後染疫 歐家榮：疫情短期仍上升增七死涉無求醫取新冠藥77歲翁 聯合醫院護士確診曾赴同事婚宴確診大廈︱增4490幢 涉帝庭園、寶翠園、名城等 多間酒店亦上榜
▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼
▼9月3日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼
順利邨、彩雲邨及利安邨等五區11屋邨污水呈陽性 29.5萬人要快測公院受壓 高拔陞：非必要不重啟指定醫院 減三至四成預約手術學校防疫升級 中學料家長會配合 小學校長冀續有疫苗到校服務許樹昌料疫情有機會本月見頂 呼籲市民中秋避免聚會
▼9月3日家長及學生續往油麻地漢榮書局購買新學年教科書▼
+2
▼2021年中秋節 維園現賞月賞花燈人潮▼
+8
▼2021年中秋節 大澳水鄉花燈節亮燈 遊客迫爆主辦方急腰斬▼
+6
▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼
+3
▼9月2日 西貢區打擊衞生黑點及製捕鼠「黑盒」▼
+2
▼9月1日起強制檢測公告▼
+20
許樹昌料疫情有機會本月見頂 呼籲市民中秋避免聚會學校防疫升級 中學料家長會配合 小學校長冀續有疫苗到校服務11月入境毋須酒店隔離？陳國基稱暫無決定 如疫情可控必盡放寬公院受壓 高拔陞：非必要不重啟指定醫院 減三至四成預約手術
▼9月2日晚 北角東寶小館停業前惜別夜座無虛席▼
+17
▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼
+14
▼9月1日 特首李家超公布將推「逆向隔離」措施▼
+8
▼8月起染疫官員一覽▼
+6