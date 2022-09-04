疫情．最新｜單日再破萬宗料將續升　周一起訪院舍須核酸陰性證明

香港疫情踏入9月持續嚴峻，單日確診連續三日在一萬宗水平徘徊，昨日（3日）新增10,426宗確診個案，再度破萬，當中包括10,222宗本地個案及204宗輸入個案，另錄得7宗病人離世個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容，香港現時疫情處於上升軌道，預期短期內或會繼續上升，籲市民謹守防疫措施。



政府上周日（8月28日）收緊堂食限制，要求出席8人以上宴會人士在進入食肆前須提供24小時內的快速測試陰性證明，為食肆提供的7日適應期昨晚屆滿，即今（4日）起餐飲處所負責人須確保顧客要符合新要求。



鑑於院舍持續出現住客或員工確診，社署更新訪客探訪院舍前的檢測要求，明日（5日）起所有訪客（公務探訪除外）除了須續按照「疫苗通行證」要求，亦要在探訪前48小時內進行核酸檢測，並提供陰性結果證明才可到院舍探訪。



昨日疫情總覽：



8月31日本得個案的即時有效繁殖率為1.35水平，確診數字持續上升。（港大醫學院圖片）

▼9月3日 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼



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▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



▼9月3日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



▼9月3日家長及學生續往油麻地漢榮書局購買新學年教科書▼



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▼2021年中秋節 維園現賞月賞花燈人潮▼



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▼2021年中秋節 大澳水鄉花燈節亮燈 遊客迫爆主辦方急腰斬▼



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▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼9月2日 西貢區打擊衞生黑點及製捕鼠「黑盒」▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼



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▼9月2日晚 北角東寶小館停業前惜別夜座無虛席▼



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▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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▼9月1日 特首李家超公布將推「逆向隔離」措施▼



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▼8月起染疫官員一覽▼

