疫情．最新｜明起訪院舍須核酸陰性　錦豐苑錦蘭閣解封19宗陽性

香港疫情踏入9月持續嚴峻，單日確診連續三日在一萬宗水平徘徊，昨日（3日）新增10,426宗確診個案，再度破萬，當中包括10,222宗本地個案及204宗輸入個案，另錄得7宗病人離世個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮形容，香港現時疫情處於上升軌道，預期短期內或會繼續上升，籲市民謹守防疫措施。



政府上周日（8月28日）收緊堂食限制，要求出席8人以上宴會人士在進入食肆前須提供24小時內的快速測試陰性證明，為食肆提供的7日適應期昨晚屆滿，即今（4日）起餐飲處所負責人須確保顧客要符合新要求。



鑑於院舍持續出現住客或員工確診，社署更新訪客探訪院舍前的檢測要求，明日（5日）起所有訪客（公務探訪除外）除了須續按照「疫苗通行證」要求，亦要在探訪前48小時內進行核酸檢測，並提供陰性結果證明才可到院舍探訪。



昨日疫情總覽：



8月31日本得個案的即時有效繁殖率為1.35水平，確診數字持續上升。（港大醫學院圖片）

【11:10】本港疫情反彈，行政會議成員、前食物及衞生局局長高永文今日（4日）指出，嚴重及危殆病人過去一個月內已上升三倍，認為不能漠視本港確診趨勢，反對採取「躺平」，拒絕「放手由佢爆一爆」，強調疫情「流感化」屬言之尚早，亦不贊成提早解除防疫措施。

高永文又不點名批評部份醫學專家及學者，主張放寬社交距離措施、可等待新疫苗才椄種、及疫苗對人體影響等意見，指摘相關言論造成恐慌，提醒「愈有權威專家，要明白講一樣嘢出嚟係乜嘢用意。」

【11:03】醫院管理局今早（4日）公布，調整部份普通科門診調整服務。戴麟趾夫人普通科門診診所會由本周一（5日）起，暫停夜間門診服務，以集中人手和資源進一步加強指定診所及遙距診症服務，以支援社區的確診的病人。

醫管局表示，現時正全力抗疫，須因應疫情發展調整部分服務，希望公眾理解。當局會繼續密切監察情況及服務需求，若疫情繼續惡化，則有需要進一步減少服務，以調動更多人手抗疫。

▼9月4日 醫管局最新普通科門診診所名單▼



【09:23】政府今早（4日）完成圍封馬鞍山錦豐苑錦蘭閣的強檢執法行動，其間檢測了1,560人，當中發現19宗陽性檢測個案，以及4宗不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。是次行動中，政府派到訪642戶，當中132戶沒人應門，政府會採取措施跟進。

錦蘭閣的居民由上午9時起，如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可由指定出口離開。

▼9月3日 衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮主持疫情記者會▼



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▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



▼9月3日 部份污水呈陽性屋邨及屋苑▼



▼9月3日家長及學生續往油麻地漢榮書局購買新學年教科書▼



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▼2021年中秋節 維園現賞月賞花燈人潮▼



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▼2021年中秋節 大澳水鄉花燈節亮燈 遊客迫爆主辦方急腰斬▼



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▼8月28日 出席宴會需快測陰性實施首日▼



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▼9月2日 西貢區打擊衞生黑點及製捕鼠「黑盒」▼



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▼9月1日起強制檢測公告▼



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▼9月2日晚 北角東寶小館停業前惜別夜座無虛席▼



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▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



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▼9月1日 特首李家超公布將推「逆向隔離」措施▼



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▼8月起染疫官員一覽▼

