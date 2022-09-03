開學｜精工鬧書荒　廿人上門撲書　聖保祿家長：去第度買唔掙扎啦

主要服務港島區學校的老牌書商精工印書局兼出版社因內部問題，未能如常派書予已訂書的家長，料26間學校受影響，書商負責人料最快本月底至10月初才能派書。有家長及學生在開學後首個周末，今日（3日）趕到精工位於黃竹坑的門市排隊，有人上門退錢，亦有人希望可取到書。有名校學生表示，開學兩天仍有不少書本未買齊，包括數學科及一些選修科，會繼續到其他書局「撲書」。



▼老牌書商精工印書局兼出版社因內部問題未能如常派書▼



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精工位於黃竹坑的門市及辦公室，今午約20名家長及學生排隊了解訂書情況，現場只有一兩名職員為排隊人士解答疑惑，有家長表現鼓躁，直言:「10幾年都未試過咁混亂，打電話又冇人聽」；但亦有家長認為並非職員問題，「佢都只係打工」，冀負責人盡快解決問題。

上門的家長及學生不少是港島區名校，劉太的女兒就讀跑馬地聖保祿中學中四級，她稱9月1日開學後，女兒反映同學無書，故昨日不斷致電精工查詢，惟全日均無人聽電話，今日上門了解，才得知書商出現問題。她稱上門後聽到有家已排隊數小時，「諗住去第二度睇下，遲啲退錢，無謂為咗千幾蚊搞咁多粒鐘」、「咁混亂就算喇，我唔爭扎啦，去其他地方買書」。她稱不擔心小朋友學業受影響，相信同學間可互相借閱，老師亦會因應情況作出安排。

英華女學校中四生梁同學表示，上月8日已開始訂書，卻一直無書，今次是第三次上門，電話打不通，即使有人接聽，職員指稍後聯絡，最終亦不了了之。她稱開學前曾上門排隊了解，由下午2時等到5時許，仍然未齊書，今日打算「有咩書拎咩書先，之後再出去撲」。

梁同學表示，現時仍缺四五本書，包括一些即將要用到的書，例如數學科及選修科等，認為書商程序混亂、人手不足。希望倘上課仍然無書，老師可先影印所需教材，「始終都要開始睇。」

家長施先生表示，兩名女兒讀英華女學校的中四及中五，本來以為訂書就無後顧之憂，豈料書商發生問題，故上門了解，若無書會選擇退錢，到其他書店撲書:「冇可能等個幾兩個月，小朋友要讀書喎」，又稱書商行政出問題「係預唔到嘅」。

精工負責人冼國忠昨（2日）接受《香港01》查詢時指，因負責事件的員工在8月底、即將開學的緊張時刻突然辭職走人，無做交接，導致事件發生。他預計有25、26間學校受影響，已登廣告高薪聘請兼職，又請已退休的老臣子或以前曾共事的舊伙計「出山」幫忙，估計最快要9月尾到10月初才可把書補全。

▼有家長到漢榮書局為子女撲教科書▼

