新田蓄洪池成首個浮式太陽能發電系統試點　暹芭襲港時表現良好

發展局局長甯漢豪今日（4日）發表網誌，指渠務署已完成27個鄉村防洪計劃，以保障位處低窪的村落，其中新田鄉村防洪計劃覆蓋了7條低窪村落，共涉約51公頃範圍，相等於2.5個維園，保護了約3,500名居民。

她又指，署方在新田蓄洪池試行首個浮式太陽能發電系統，即使在7月初颱風「暹芭」襲港時，亦確認系統表現良好，故有信心考慮在其他蓄洪池安裝相關系統。



新田鄉村防洪計劃的蓄洪池，池面面積約16,400平方米，提供了合適的場地作為部門首個浮式太陽能發電系統的試點。（發展局圖片）

甯漢豪表示，渠務署早前舉辦了新田雨水泵房開放日，其中新田鄉村防洪計劃的蓄洪池，池面面積約16,400平方米，即等同約13個標準泳池面績，為鄉村防洪計劃中最大的蓄洪池，成為部門首個浮式太陽能發電系統的試點。

產電量足夠供應新田雨水泵房使用

甯漢豪指，該發電系統於今年年初完成，由70塊太陽能光伏板組成，預計每年發電量可達3萬7千度電，產電量足夠供應新田雨水泵房運作使用。

她稱當初遇到不少挑戰，工程團隊需考慮風力、雨量及水流等外在因素，例如要盡量減低每塊太陽能發電板的重量，令系統更容易浮起；另一方面要有足夠的拉力，避免系統在惡劣天氣下被強風吹起，偏離原本設計的位置。

當7月初颱風「暹芭」襲港時，她稱署方曾緊密監察系統情況，最終確認系統表現良好，故更有信心考慮在其他蓄洪池安裝浮式太陽能發電系統。