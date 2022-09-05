疫情．直播｜單日確診再破萬並創新高　訪院舍今起須核酸陰性證明

撰文：黃煦緻 王潔恩 黃偉倫 陳淑霞 歐陽德浩 孔繁栩 馬煒傑 劉夢婷 呂穎姍 江麗盈
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本港新冠疫情嚴峻，單日確診個案連續兩日破萬，衞生署昨日（4日）公布新增10,683宗，再創反彈後新高，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指宗數已較8月時翻倍，污水樣本病毒含量已回復至3月初至3月中的水平，預計短期內上升趨勢仍會維持。

院舍爆疫不斷，繼院舍員工檢測要求「加辣」後，社會福利署規定由今日（5日）起，將進一步收緊院舍探訪要求，所有訪客均須在探訪前48小時內進行核酸檢測，並取得陰性結果證明才可步入院舍。

昨日疫情總覽：

疫情．9.4｜增10683宗　盧寵茂轟《彭博》報道如寫《延禧攻略》
9月3日本港即時有效繁殖率為1.35，確診數字將持續上升。（港大醫學院圖片）

▼9月4日　市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼

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▼9月4日　警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼

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▼9月2日晚　警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業，一同出席疫情記者會，交代最新情況。

▼第五波疫情下不少安老院舍出現確診個案▼

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▼9月1日　銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼

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長新冠｜五旬婦情緒失控鬧丈夫「收聲」　中醫指求診人數7月再升

【08﻿:00】本港第五波疫情持續嚴峻，個案在萬宗高位徘徊，出現後遺症「長新冠」人數隨之增加。「老公講多幾句就話收聲啦！」明醫堂中醫師唐麗雯憶述一名50多歲長新冠女患者，轉陰後難以控制情緒，對丈夫惡言相向，事後卻感後悔；同時又因「斷片」影響日常生活，「去到街市唔記得自己買咩，咁就返嚟寫低，第二日出門又唔記得帶，所以唔記得買咩。」

唐指出，3月份疫情最高峰之際，每日長新冠的求診人數多達10至20人，由於現時疫情數字再度反彈，7月份求診人數再次攀升。對於治療，中醫講求「辨證論治」，除了按患者體質及症狀處方藥物外，亦會為患者制定食譜，運用食療方法調理病情。

【00:07】警方表示，新冠疫情嚴峻，政府早前為「疫苗通行證」加入「紅碼」及「黃碼」的新功能經已全面實施，但仍有個別確診人士漠視相關規定，擅自離開指定隔離地點並進入受《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）規管的處所。為保障公眾健康，警方聯同食環署、民政事務署、康文署及勞工處，於上星期一（8月29日）開始，一連7日在全港多處嚴厲執法，合共巡查776間餐飲處所及307間其他處所。

▼8月28日　出席宴會需快測陰性實施首日▼

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盧寵茂斥《彭博》失實　以《延禧攻略》為喻：達到編劇目的便成功疫情｜高永文反對「躺平」提早鬆綁　不點名批評專家學者製造恐慌疫情｜增10683再創反彈新高　污水病毒量回到3月高峰水平疫情｜歐家榮︰暫無藥廠申請二價疫苗　日收幾十宗熱線申報陽性70%未打齊針長者憂疫苗安全性　曾祈殷指不良反應少籲盡快接種

▼8月起染疫官員一覽▼

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食環署夥同警方巡查630食肆及酒吧　向53人發定額罰款共收26.5萬17男女周日中區街頭賭啤被捕　違限聚令共罰$85000警方搗上水2非法麻雀檔　拘23人兼發限聚告票

▼9月1日起強制檢測公告▼

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確診大廈｜再達1.3萬幢　涉山頂億元豪宅七重天大廈、雲嶺山莊強制檢測｜67幢上榜　涉御．豪門、日出康城Sea To Sky、藍天海岸日出康城、藍灣半島、宇晴軒等7屋苑污水陽性　26萬人要快測凱匯及半島豪庭33人違強檢令　14人遭票控　庫房「進賬」14萬元

▼9月2日　保安局公布在機場進行演練和壓力測試▼

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