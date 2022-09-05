傳統餅店十八黃白蓮蓉月餅不愁客路　老顧客讚水準多年不變

臨近中秋節，市民均購買月餅送禮及應節。位於長沙灣的老字號「美其香餅家」今早（5日）顧客絡繹不絕，多年來只做傳統款式月餅，單售一個或一盒四個任居選擇，鎮店之寶是「十八黃白蓮月」，在現今講求健康飲食的潮流下，仍接下數十張訂單，每個售290元。因生產成本增加，今年多款月餅稍有加價，但仍較大型連鎖店便宜近三成半。



有長者專程跨區光顧，有人花費逾400元買月餅。雖然尚有數日才是中秋節正日，但店內的陳皮豆沙蛋黃月餅、低糖白蓮蓉蛋黃及純正月餅均已售罄，市民只能明年請早。



▼臨近中秋節，美其香餅家顧客絡繹不絕▼



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十八黃白蓮月餅須預訂 等3日有貨

「美其香餅家」於1979年創辦，至今已有約43年歷史，更吸引部份市民跨區光顧。店員表示，陳皮豆沙蛋黃月餅、低糖白蓮蓉蛋黃及純正月餅，均已售罄，需明年請早。

至於十八黃白蓮蓉月餅，因製作需時，若今日預訂，最快本周四才可領取。店員表示，今年接了數十張訂單，預訂的客人有老有嫰，多數是街坊客。今年售價略有調高，主要是「來貨貴咗」。

「美其香餅家」在店外張貼明碼實價的2022年月餅價錢，鎮店之寶的十八黃白蓮月，面績等同四個月餅拼在一起，一大個售價290元；主打的白蓮蓉月餅由純正（沒蛋黃）至四黃都有，每盒售價介乎144元至208元不等，全部皆可單個出售，售價介乎36至52元不等。

雖然今年稍有加價，但比較美心月餅網站售價，雙黃白蓮蓉月餅的價惠價為每盒258元，「美其香餅家」雙黃白蓮蓉月餅每盒只售168元，便宜三成半。

長者讚水準不變：住到好遠都係返嚟搵佢

年逾七旬、居於牛頭角的林婆婆步履蹣跚，仍堅持親身買月餅。她稱，已從1986年光顧至今，大讚味道多年不變，依然維持高水準，「一樣咁好食！住到好遠都係返嚟搵佢。」

她於數日前已購買了兩個陳皮豆沙月餅，今日再買金華火腿及雙黃白蓮蓉月餅各一個。問到為何合共僅買4個，她說：「老人家都走晒，所以唔使買咁多。」

經濟不景有市民削月餅開支

同樣居於區外的黃小姐，今日到長沙灣看醫生，碰巧路過該店，首次光顧便花費400多元，購買了金華火腿及五仁肉月餅。她表示，由於經濟不景，今年已減少買月餅的開支，稱去年共花近2,000元買月餅。

不過並非所有市民均可滿載而歸，信奉觀音不吃葷的楊小姐，亦每年到該店買月餅，惟今早陳皮豆沙月餅已售罄，只能失望而回。至於鍾先生在昨夜7時，從將軍澳專程到長沙灣，只為替母親買月餅，惟店舖提早關門，亦只好無奈回家。

同區對手四喜餅家包裝新頴吸年輕客人

同樣位於長沙灣的四喜麵包西餅，今早亦有不少市民到場買月餅，店員譚先生表示，今年新推出四式茶味奶黃月餅，4個裝售178元。他稱，今年的早鳥優惠頗受歡迎，認為與消費券派發相關。