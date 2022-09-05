MIRROR演唱會︱阿Mo李啟言病情已由危殆轉為嚴重　維生指數穩定

MIRROR演唱會屏幕墮下慘劇發生至今已有一個多月，受傷舞者李啟言（阿Mo）至今仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫。伊利沙伯醫院發言人今日（5日）指，傷者的情況已由危殆轉為嚴重，維生指數穩定。



由危殆轉為嚴重 維生指數穩定

MIRROR演唱會7月底發生舞台嚴重意外，舞蹈員李啟言（阿Mo）遭巨型螢幕壓中，至今仍留醫深切治療部。伊利沙伯醫院發言人今日（5日）指，阿Mo的情況已由危殆轉為嚴重，維生指數穩定。

李啟言（阿Mo）父親李盛林牧師早前往醫院探望時向傳媒合拾致意。（資料圖片/翁鈺輝攝）

阿Mo受傷狀況備受關注，其父李盛林牧師昨日晚發出第六封代禱信，稱據中西醫在事發後一個月的評估，有關頸椎神經「醫生說95%都不能完全復原」，下周將嘗試針灸，但中醫仍未能有絕對把握能完全康復。

他又透露，因新冠病毒肆虐，阿Mo須轉至另一ICU病房，另因需要長期配戴頸箍，以致後腦感到痛楚影響睡眠；過度集中注意呼吸也是其中的影響。阿Mo當時仍未能完全脫離呼吸機。

阿Mo父親在該在代禱信中也首次公開提及希望小組：「清楚找出是次事件的來龍去脈及真正的原因，並作出適當責任的處理和跟進。」

▼7月28日晚 MIRROR演唱會巨型屏幕跌下▼



工作小組指鋼索承受力少20% 舞蹈員受僱形式身份未明

由康文署領導的調查MIRROR紅館演唱會嚴重事故工作小組早前表示，發現斷裂的鋼索可承受力較市面同類鋼索少20%，而涉事LED屏幕實際重量亦較申報重量「有好大差距」。而勞工處早前則曾表示，正協助舞蹈員釐清其受僱形式及身份，但至今仍未有新消息。

文旅局長楊潤雄：刑事責任調查工作仔細 期望外界給予時間

文化體育及旅遊局長楊潤雄曾表示，今次事故反映舞台設計和追求效果已有別於過去，相關工作小組將檢視及改善租用場地的安排，並稱針對今次事故或可列出指引，會就此再與業界商討。今次事件也涉及刑事責任調查，楊潤雄則指執法部門工作很仔細，希望各界給予時間。