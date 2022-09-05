前警員涉非禮親兒　被指看父母性交直播只是夢　子否認稱聞飲奶聲

前警員涉要兒子一同看咸片兼齊手淫，並叫兒子看他與妻交歡直播案，今（5日）在高等法院續審。辯方盤問事主X時指，多項對被告的指控均沒有發生，包括被告直播和妻子親熱。X否認，並透露關掉直播後，前往廁所，聽到「飲奶聲」。辯方指，事件或是X的夢境，X亦否認。



事主認曾患隱藏式陰莖

現年15歲的事主X，今繼續透過視像系統作供，他在接受辯方盤問時透露，他曾患有隱藏式陰莖，包皮會遮蓋大部份陰莖，至2019年才做手術完全根治。他在做手術前，下體會感痕癢，X曾用手抓，在學校也曾這樣做。被告著X若感不適，可到廁所抓，X母卻不喜歡X這樣做，擔心他抓傷下體。X又當時不知道什麼是自慰，事後覺得是自慰。法官則問，X就讀小一至小四期間，被告是讓X抓下體，還是教X自慰，X庭上指因事隔已一段時間，已不肯定。

47歲被告否認向其子作出嚴重猥褻行為。(資料圖片)

辯方指商場廁格手淫無發生

辯方又向X指出他對被告的多個指控，均沒有發生，包括被告帶X到商場廁所，兩人各自入不同廁格，然後在廁格內放色情片手淫。X庭上否認。

曾貼近牆聽被告房聲音

就被告在房內安裝攝錄鏡頭，要X在另一房觀看被告和妻子性交的事件，X稱當時「呆咗」，並大約觀看了一分鐘。他又指，關掉直播後離開房間，前往廁所，期間聽到「飲奶聲」。而他之後返回房間，再貼近牆聽。惟辯方指，被告沒有著X觀看被告和妻子親熱，有可能是他發夢。X否認，並指是真實。

X認曾向精神科求助

X在盤問時承認，搬離和被告居所的單位後，曾向精神科求助。惟他否認以為曾發生過一些事情，事實上沒有發生。

47歲的被告被控10項罪名，包括4項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為、及3項殘酷對待兒童的交替性控罪。指他於2016年至2018年12月，在香港及澳門侵犯兒子X，案發時X約10至12歲。

案件編號：HCCC251/2021