疫情．最新｜連續三日確診逾萬宗 當局將公布疫苗通行證擴至兒童
撰文：馬煒傑 黃偉倫 黃煦緻 黃金棋 陳淑霞 歐陽德浩 江麗盈 何瑞芬 呂穎姍
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本港新冠疫情嚴峻，單日確診個案連續三日破萬，衞生署昨日（5日）公布新增10,021宗，約3,000患者住院。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮呼籲市民在中秋節避免舉行跨家庭聚會，外出亦要戴上貼面口罩例如KN95等。
現時接種新冠病毒疫苗的年齡已降至六個月大，為「鼓勵」兒童打疫苗，當局決定將疫苗通行證最低年齡由目前12歲，降至5歲，但會設寬限期，兒童至少要接種針疫苗才達標（確診康復只需打一針），詳情最快本周公布。
昨日疫情總覽：
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▼8月起染疫官員一覽▼
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