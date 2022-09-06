疫情．直播｜30歲抵港男染猴痘　港應變升至戒備級別　籲醫生留意

撰文：馬煒傑 黃偉倫 黃煦緻 黃金棋 陳淑霞 歐陽德浩 江麗盈 何瑞芬 呂穎姍 孔繁栩
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本港新冠疫情嚴峻，今日（6日）再增9373宗確診，多9宗死亡個案，死者年齡介乎27至99歲， 6人 　未完成三針疫苗接種，其中，27歲男死者本身長期臥床，當局未確定其死亡與新冠有關。

現時接種新冠病毒疫苗的年齡已降至六個月大，為「鼓勵」兒童打疫苗，當局決定將疫苗通行證最低年齡由目前12歲，降至5歲，但會設寬限期，兒童至少要接種針疫苗才達標（確診康復只需打一針），詳情最快本周公布。

昨日疫情總覽：

疫情．9.5｜連續3日破萬宗　元朗女西醫8月開6000張免針紙被捕
9月5日本港即時有效繁殖率為1.327，確診數字將持續上升。（港大醫學院圖片）

▼9月6日　李家超出席行政會議前見傳媒▼

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▼9月4日　市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼

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【16:57】衞生防護中心總監徐樂堅稱，不同傳染病在香港有機會發生，包括輸入個案亦包括猴痘，而香港正購入猴痘疫苗，相信本月會供港，但徐指，猴痘疫苗接種不是為全港市民注射，首要群組是經暴露後群組，即患者的密切接觸者。

【16:48】張竹君公布，一名30歲男子8月30日開始身體有皮疹，其後蔓延至身體其他地方，之後有淋巴腫脹，昨喉痛同日由菲律賓抵港，來港後入住西營盤華美達海景酒店，今日皮膚有水泡，結果對猴痘測試呈陽性。

患者坐菲律賓航空pr300航班抵港，張竹君稱他「全程著長袖衫褲」，沒有和別人接觸，現時在瑪麗醫院進行隔離，而患者「喺海外有啲活動係高危活動」，相信在當時感染，而根據港府應變計劃，會提升戒備級別，提醒全港醫生留意。

【16:42】衞生防護中心總監徐樂堅表示，隨着個案上升，當局熱線電話收到的查詢增多，衞生防護中心昨日全日收到14萬個電話。

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增9373宗確診，當中186宗為輸入個案，同時接獲1516宗學校呈報，45間學校有共54班須停課一周。

【16:31】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，東區醫院7名心臟科醫生確診，據了解沒有一起出席聚會，但曾一起使用醫院茶水間。

藍田滙景花園第11座兩人未遵從強檢通告　其中一人被罰1萬元

【11:59】在職家庭及學生資助事務處和大學教育資助委員會秘書處今日（九月六日）聯同觀塘警區和衞生署在藍田滙景花園11座進行執法行動。行動今日上午八時十五分開始，至上午十一時十五分結束。

今日上午八時十五分起，政府派員於藍田滙景花園11座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有2019冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

行動中，共檢查了210名受檢人士。當中，兩人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。

梁子超料開學及中秋節期間個案短期或加速上升　疫情見頂需時

【10:55】本港新冠肺炎疫情持續，連日單日新增個案超過一萬宗。呼吸系統專科醫生梁子超今日形容，現時為「疫情交替期」，變種病毒株BA.4及5由17.8%升到60.7%，上升速度每周倍增，並已在社區已開始廣泛，抑制其他病毒株。他相信，要待BA.4及5的個案增速大幅減慢，才會明確看到疫情見頂的信號。梁子超又預料，由於剛剛開學，以及中秋節期間社會上的活動增加，個案短期內或會加速上升。他呼籲市民盡量減少高危活動才可將疫情高峰拉低，如跨家庭聚會等，倘市民中秋節選擇到酒樓食肆用膳，最好先做快測。

免針紙｜醫生須肯定病人不合接種　醫學會蔡堅：𠵱家唔係咁易開到

【10:44】元朗一名女西醫涉嫌向求診病人開出俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，有濫發證明書之嫌被警方以涉嫌「製造虛假文書」拘捕。醫學會前會長蔡堅今日在電台節目表示，其診所有相當多拒絕向病人發出「免針紙」的經歷，曾有孕婦稱有罕見病但因非在其診所看症，既無病歷證明又無轉介信，他只能拒絕：「成日有人打嚟問可唔可以免針......但喺𠵱家個制度下唔係咁易畀。」蔡堅建議，病人如有罕見病或針後出現過敏反應，應向主診醫生要求發出「免針紙」，醫生有責任了解病人情況：「發保留病歷紀錄，做過咩化驗，病人敏感程度，甚至免針紙副本都要放喺病歷度，濫發最嚴重會釘牌。」

▼9月5日　元朗一名女醫生涉嫌「製造虛假文書」被警方拘捕▼

▼9月4日　警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼

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李家超籲快接種：唔好中咗先後悔　依循「打針者復常」手段谷針逆隔離︱聚焦討論閉環通關安排等　李家超稱新概念：多問題須克服

【09:44】行政長官李家超出席行政會議前稱，本港疫情近日每日徘徊在一萬宗，對高風險人士構成威脅，他指，在八月約有20名兒童患重症，而3歲以下幼童仍有8成多未打針，他呼籲盡快打針：「乜針都好，唔好再等，否則確診後悔莫及。」

【09:38】油塘油美苑澤美閣解封，圍封期間725人接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼9月2日晚　警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼

▼8月起染疫官員一覽▼

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3444宗學校呈報確診創新高　 歐家榮指屬預期內相信毋須全港停課政府籲市民中秋減跨家庭聚會　累計逾3000人第五波已二次感染中秋節｜港鐵連續4年不設通宵服務　市區線晚上最密3.8分鐘一班

▼9月1日　銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼

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元朗診所涉收500元發免針紙　月內發逾6,000張　64歲女醫生被捕食環署警方巡千間酒吧食肆　向65人發定額罰款通知書　共罰32.5萬法律援助署署長莊因東快測陽性　最後上班日為9月2日疫苗通擬降至5歲　兒童權利委員會憂礙兒童身心　藥劑師會促打針

▼9月1日起強制檢測公告▼

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強制檢測︱增73幢　24幢屬污水陽性　九龍城龍譽及嘉匯共9幢上榜確診大廈｜逾1.3萬幢上榜　涉豪貝沙灣南灣、半島酒店等天宇海、置富花園、瓏門等至少25屋苑污水陽性　26萬人要快測中秋節好去處｜東涌海濱花燈節千燈高掛　4米高霓虹花燈供打卡
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