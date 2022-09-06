疫情．直播｜30歲抵港男染猴痘　港應變升至戒備級別　籲醫生留意

本港新冠疫情嚴峻，今日（6日）再增9373宗確診，多9宗死亡個案，死者年齡介乎27至99歲， 6人 未完成三針疫苗接種，其中，27歲男死者本身長期臥床，當局未確定其死亡與新冠有關。



現時接種新冠病毒疫苗的年齡已降至六個月大，為「鼓勵」兒童打疫苗，當局決定將疫苗通行證最低年齡由目前12歲，降至5歲，但會設寬限期，兒童至少要接種針疫苗才達標（確診康復只需打一針），詳情最快本周公布。



昨日疫情總覽：



9月5日本港即時有效繁殖率為1.327，確診數字將持續上升。（港大醫學院圖片）

▼9月6日 李家超出席行政會議前見傳媒▼



+ 5

▼9月4日 市民到東涌海濱花燈節感受中秋節氣氛▼



+ 7

【16:57】衞生防護中心總監徐樂堅稱，不同傳染病在香港有機會發生，包括輸入個案亦包括猴痘，而香港正購入猴痘疫苗，相信本月會供港，但徐指，猴痘疫苗接種不是為全港市民注射，首要群組是經暴露後群組，即患者的密切接觸者。

【16:48】張竹君公布，一名30歲男子8月30日開始身體有皮疹，其後蔓延至身體其他地方，之後有淋巴腫脹，昨喉痛同日由菲律賓抵港，來港後入住西營盤華美達海景酒店，今日皮膚有水泡，結果對猴痘測試呈陽性。

患者坐菲律賓航空pr300航班抵港，張竹君稱他「全程著長袖衫褲」，沒有和別人接觸，現時在瑪麗醫院進行隔離，而患者「喺海外有啲活動係高危活動」，相信在當時感染，而根據港府應變計劃，會提升戒備級別，提醒全港醫生留意。

【16:42】衞生防護中心總監徐樂堅表示，隨着個案上升，當局熱線電話收到的查詢增多，衞生防護中心昨日全日收到14萬個電話。

【16:37】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增9373宗確診，當中186宗為輸入個案，同時接獲1516宗學校呈報，45間學校有共54班須停課一周。

【16:31】醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業公布，東區醫院7名心臟科醫生確診，據了解沒有一起出席聚會，但曾一起使用醫院茶水間。

【11:59】在職家庭及學生資助事務處和大學教育資助委員會秘書處今日（九月六日）聯同觀塘警區和衞生署在藍田滙景花園11座進行執法行動。行動今日上午八時十五分開始，至上午十一時十五分結束。

今日上午八時十五分起，政府派員於藍田滙景花園11座的出入口查核受檢人士的檢測證明，以確認他們有否根據強制檢測公告的要求進行檢測。受檢人士須出示載有2019冠狀病毒病檢測結果的電話短訊或相關證明，以證明他們已依從相關強制檢測公告，於指明期限內完成檢測。

行動中，共檢查了210名受檢人士。當中，兩人被發現未有遵從強制檢測公告，並已因此獲發強制檢測令。他們須按要求於指明期間接受檢測，政府亦向其中一人發出了10,000元定額罰款通知書。

【10:55】本港新冠肺炎疫情持續，連日單日新增個案超過一萬宗。呼吸系統專科醫生梁子超今日形容，現時為「疫情交替期」，變種病毒株BA.4及5由17.8%升到60.7%，上升速度每周倍增，並已在社區已開始廣泛，抑制其他病毒株。他相信，要待BA.4及5的個案增速大幅減慢，才會明確看到疫情見頂的信號。梁子超又預料，由於剛剛開學，以及中秋節期間社會上的活動增加，個案短期內或會加速上升。他呼籲市民盡量減少高危活動才可將疫情高峰拉低，如跨家庭聚會等，倘市民中秋節選擇到酒樓食肆用膳，最好先做快測。

【10:44】元朗一名女西醫涉嫌向求診病人開出俗稱「免針紙」的「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，有濫發證明書之嫌被警方以涉嫌「製造虛假文書」拘捕。醫學會前會長蔡堅今日在電台節目表示，其診所有相當多拒絕向病人發出「免針紙」的經歷，曾有孕婦稱有罕見病但因非在其診所看症，既無病歷證明又無轉介信，他只能拒絕：「成日有人打嚟問可唔可以免針......但喺𠵱家個制度下唔係咁易畀。」蔡堅建議，病人如有罕見病或針後出現過敏反應，應向主診醫生要求發出「免針紙」，醫生有責任了解病人情況：「發保留病歷紀錄，做過咩化驗，病人敏感程度，甚至免針紙副本都要放喺病歷度，濫發最嚴重會釘牌。」

▼9月5日 元朗一名女醫生涉嫌「製造虛假文書」被警方拘捕▼



▼9月4日 警方公布一連7日嚴厲執行防疫法例▼



+ 3

【09:44】行政長官李家超出席行政會議前稱，本港疫情近日每日徘徊在一萬宗，對高風險人士構成威脅，他指，在八月約有20名兒童患重症，而3歲以下幼童仍有8成多未打針，他呼籲盡快打針：「乜針都好，唔好再等，否則確診後悔莫及。」

【09:38】油塘油美苑澤美閣解封，圍封期間725人接受檢測，當中發現七宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼9月2日晚 警方公布拘捕4名「紅碼」人士▼



▼8月起染疫官員一覽▼



+ 7

▼9月1日 銅鑼灣私家診所提供接種服務首日▼



+ 14

▼9月1日起強制檢測公告▼

