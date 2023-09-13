DSE2023｜9.13開始報名　考試費增2%　政府為學校考生代繳費用

應屆DSE考生注意！教評局今日（6日）宣布，2023年DSE將於9月13日至10月6日接受學校考生及自修生報名，學校考生經由學校報考；自修生則須透過文憑試網上報名系統提交申請。

該局早前已宣布考試費將上調2%，語文科目每科697元，其他則466元，自修生報名費則為534元，政府將為學校考生代繳考試費，自修生則需自付。



▼4月22日 DSE文憑試開考▼



+ 11

考評局表示，可報考科目包括甲類的24科高中科目，以及乙類45科應用學習科目，有關科目經教育局批核，只供學校報名。至於6月份報名有關丙類科目2022年11月考試已經截止。考評局提醒考生，同一考試年度內，考生最多只可報考8科。

自修生若報六科 費用3792元

2023年DSE考試費較去年增2%，其中甲類及丙類的語文科目，即英國語文、中國語文及其他語言科目每科697元，甲類及乙類其他科目則為466元，自修生報名費為534元。自修生則須透過香港中學文憑考試網上服務的報名系統提交申請，假設自修生考4科核心科目及兩科選修，預料考試費連同報名費需付3,792元。

至於學校考生，由於立法會財務委員會已通過撥款，由政府為參加2023年文憑試的學校考生代繳考試費，故不需要繳付費用。

▼7月20日 2022年DSE中學文憑試狀元▼

