機管局資助漁民組織養殖高質素本地貝類　加工製成XO醬出售

機場管理局於2017年應三跑道系統環境許可證的要求，成立漁業提升基金。機管局今日（6日）表示，一個本地漁民組織的項目獲基金資助，以研究養殖出可安全食用的高質素本地貝類。機管局續指，項目中的三個魚排，是全港首批獲得漁護署「優質養魚場計劃」認證的雙殼貝類養殖場，當中的珍珠貝經加工後，由魚統處製成100樽XO醬出售，為本地養殖貝類開拓新市場。



▼7月8日 機場三跑啟用▼



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機場三跑系統於原有機場島以北填海拓地約650公頃，相當於約34個維園。機管局於環評研究中承諾訂執行海洋生態及漁業提升策略，並根據環境許可證所成立漁業提升基金。

機管局指，基金資助了一個本地漁民組織的項目，該項目責人羅廣財養殖海魚逾30年，但近年養魚成本愈來愈高，於是他希望研究養殖貝類。羅引入了扇貝及珍珠貝兩種貝類，於香港東面水域的魚排飼養。

在進口貝類的競爭下，再加上缺乏銷售渠道，本地漁民一般較少養殖該兩種貝類，不過羅廣財認為養貝業具有潛力，運輸和其他成本較低之餘，亦不需要太多人手。羅之後又研究如何養殖出可安全食用的高質素本地貝類，其團隊設置監察儀器，量度不同深度海水的含氧量，以分析出藻類數量最多的海水深度，並發現水深三米是最適合扇貝及珍珠貝的環境。

羅廣財表示：「我們利用資助添置了不少儀器，例如測氧機及其他設施。在基金的支持下，我們才有更多資金作不同新嘗試。如果沒有基金支持，我們將無法購置任何儀器。」（機管局相片）

經反覆試驗後，團隊發現最理想的養殖密度是每籠放置150隻貝類，可避免牠們爭奪食物。憑藉高水平的水產質素、養殖方法及管理，項目中的三個魚排是全港首批獲得漁農自然護理署「優質養魚場計劃」認證的雙殼貝類養殖場。

項目團隊與魚統處合作，將珍珠貝生曬後，混合其他材料製成 XO 醬。（機管局相片）

項目團隊與魚統處合作，將珍珠貝生曬後，混合其他材料製成 XO 醬。項目共有9,100隻珍珠貝，經加工後由魚統處製成100樽XO醬，並於魚統處售賣，為本地養殖的貝類開拓市場。魚統處一級市場經理（市場及推廣）葉顯偉指，這批貝類的質素不俗，味道濃郁及較肥美，因此將其炒香製成XO醬，更能突出鮮味，有家庭主婦表示經常用此烹炒小菜。

羅廣財表示，利用資助添置了不少儀器，例如測氧機及其他設施，如沒有基金支持，便無法購置任何儀器。他續指，會利用基金資助，向有興趣養貝的漁民推廣，以至教授養貝技術。