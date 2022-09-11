長戴口罩影響情緒及社交　幫助學童克服「疫」境　重投校園生活

新冠病毒在全球肆虐逾三年，防疫措施實施三年以來，隔離、限聚令、口罩令等不同措施已改變市民的生活習慣，其中正值發展階段的學童，在生理及心理方面亦受到不少影響。新學年伊始，在戴口罩、社交距離等措施規範下，莘莘學子或對重投校園生活感到焦慮，減少社交意慾，甚至影響學習成長。然而，家長及教師只要作出合適的鼓勵及訓練，可將影響減低，讓學童能夠克服「疫」境。

撰文：醫善同行醫學顧問、精神科醫生蔡永傑



學童對重返校園感到恐懼，部份是由於長時間防疫措施的實施，導致生活規律及習慣的改變，例如由面授課堂改為視像網課，令學童減少外出，作息、學習時間等一律與昔日校園生活不同，因而未能適應，對重投面授課堂感到焦慮亦可以理解。

在眾多防疫措施中，口罩令已維持三年，對成年人而言已是生活的一部份，但幼童並非能夠完全適應，短期內或會影響學習發展。

翻查本地及海外文獻，戴口罩除了容易讓幼童感到呼吸困難，口罩物料令他們感到不適，在心理上，當學童長年累月戴口罩後，由於口罩遮掩口部，與人相處時未能準確閱讀他人情緒，容易錯誤理解別人意思，不利學童情緒發展，甚至令他們減少社交意慾。

有特殊學習需要的學童在戴口罩或疫情措施的改變下亦會構成發展影響。例如有自閉症的小朋友，他們在閱讀別人情緒的能力遜於一般人，在戴上口罩後難以掌握他人情緒，容易與人產生磨擦；有聽障的學童亦因戴上口罩，例如在學習英文的「th」音時，學童會因無法看到老師口部的示範，阻礙學習進度。

雖然戴口罩對學童成長有不少短期負面效果，但現時亦未有足夠數據支持會對小朋友構成嚴重甚至精神問題方面的影響。相反，作為家長或教師，在疫情下可讓學童多溝通，參與不同活動，鼓勵他們表達自己感受，增加與其他小朋友相處的機會，增強他們在疫情下的抗壓能力，讓他們即使因疫情措施改變了生活規律，但仍有信心可克服逆境。

不少有特殊學習需要的學童上學或外出時會抗拒戴上口罩，家長可考慮從鼓勵性方法吸引子女戴上口罩，例如留意子女喜愛的卡通人物，並購買相應的口罩以吸引他們，或是購買不同形狀的口罩投其所好。值得留意的是，若子女長期在家，但外出時強逼他們戴上口罩，會令他們難以適應甚至反感，因此家長應在家中不時為他們戴上口罩，讓他們慢慢養成習慣，從而減少在外感染病毒的風險。

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