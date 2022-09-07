前警員涉迫子齊手淫　被告稱愛錫兒子多過自己　家中一隻咸碟都無

前警員涉要兒子一同看網上色情片兼齊手淫，並叫兒子看他與妻交歡直播案，在高等法院續審。辯方今(7日)播出被告被捕後與警方的䤸影會面。被告在會面中，不佰否認全部指控，更自稱鍚兒子多過錫自己。對於被指向兒子播放色情片，他否認，並強調家中沒有色情片，指若警員在其住所找到一隻咸碟，直言：「我乜都得」。他又稱，懷疑因與妻關係轉惡，猜測兒子被教唆。



47歲的被告被控10項罪名，包括4項向年齡在16歲以下兒童作出猥褻行為、3項煽惑年齡在16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為、及3項殘酷對待兒童的交替性控罪。指他於2016年至2018年12月，在香港及澳門侵犯兒子X，案發時X約10至12歲。

47歲被告否認曾猥褻侵犯其子。(資料圖片)

辯方透露只會在庭上播放被告與警方的錄影會面，被告將不會出庭自辯。

指X有隱藏式陰莖會伸手

被告在會面起初便向警員強調：「你所講既罪行，我無做過」。警員就多項指控查問被告，包括被告涉在住所向X播放色情片，並展示陽具等。被告否認，指他愛鍚兒子，又說：「錫個仔多過鍚我自己。」會接送X放學和煮飯等。他續指X自小便有隱藏式陰莖問題，會伸手入褲內，被告會因此打X的手，但強調沒有觸及對方的下體。

無向X露下體或自瀆

被告又指家中沒有色情片，反指警員可到其住所搜查，並說：「(若)有一隻咸碟，我乜都得。」被告又稱，除了曾和X一同洗澡外，從未有在X面前露出下體，或在X面前自凟。

有攝錄鏡頭但沒有接駁

對於被指在房間安裝鏡頭，迫兒子在另一房間用平板電腦觀看被告和妻子交歡，被告強調指該攝錄鏡頭只是「嚇」X，令他做功課，該鏡頭沒有接駁。他提議警員查看雲端，以確定是否有色情片段。

到澳門只在酒店大店等過夜

警員問被告涉在澳門侵犯X時，被告指他和兒子很晚才到澳門，未能租住酒店，兩人是在酒店的大堂等過夜。

指妻返教會後性情大變

被問及X為何作出的指控，被告指和妻子婚姻關係破裂後，X跟隨母親同住。被告不知兒子為何「砌出一個咁嚴重的指控」，不知X是否被教唆，但承認屬猜測。被告又指，X稱遭外婆強迫返教會，被告指該教會有問題，其妻子返教會後亦性情大變。

案件編號：HCCC251/2021