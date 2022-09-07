衞生黑點｜民政總署已清潔逾220個衞生黑點　清理20條後巷棄車

由政務司副司長卓永興主持的「地區事項統籌工作組」，正展開為期三個月的「政府打擊衞生黑點計劃」，打擊逾600個衞生黑點。民政事務總署今日（7日）表示，署方與各區民政處在7月至8月期間，已在超過220個衞生黑點進行清潔，並聯同各部門於20個公共後巷聯合清理棄置車輛，亦已為超過500座「三無」大廈的公用地方提供清潔服務。



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民政總署表示，在7月至8月期間進行了多項清潔工作及宣傳教育活動，重點處理衞生黑點及推動社區參與，致力改善香港市容。清潔工作方面，各區民政處已於全港超過220個衞生黑點進行清潔行動，包括聯同其他部門的聯合行動。

▼8月14日，政府派員清潔油尖旺區衛生黑點▼



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▼8月14日 政務司副司長卓永興視察殘舊招牌▼



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為500座「三無」大廈提供清潔服務

該署稱，各區民政處亦統籌運輸署、路政署、警務處及地政總署，於20個公共後巷聯合清理棄置車輛。民政處亦已為超過500座「三無」大廈的公用地方提供清潔服務，示範良好大廈管理及推廣保持樓宇及環境清潔。民政總署亦於其轄下的場所包括社區會堂、社區中心及民政諮詢中心等加強日常清潔工作。

至於在宣傳教育工作方面，民政處在各區籌辦多項地區活動，邀請地區人士如義工團體等共同參與，向市民宣傳保持香港清潔的信息。民政總署指，希望活動可提高市民對不同街道管理問題的認識，並可凝聚社會各界力量，保持香港清潔衞生。

▼9月2日 西貢區打擊衞生黑點及製捕鼠「黑盒」▼

